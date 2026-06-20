Ông Trump tiết lộ mẫu Air Force One mới do Qatar tặng 20/06/2026 05:35

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi mẫu Air Force One mới do Qatar tặng là “một Nhà Trắng biết bay với mức độ sang trọng chưa từng thấy”.

Ngày 19-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công bố chiếc máy bay Air Force One mới được chính phủ Qatar tặng, đồng thời cho biết sẽ dùng trong một chuyến bay biểu diễn trên bầu trời thủ đô Washington, DC vào ngày 4-7 để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ.

Ông Trump đã hoan nghênh việc bàn giao chiếc Boeing 747 sang trọng trong một sự kiện tại Căn cứ Liên hợp Andrews, theo đài NBC News. Khác với màu xanh nhạt trên mẫu Air Force One trước đó, chiếc máy bay mới này được khoác lên mình gam màu đỏ, trắng và xanh đậm.

"Mọi thứ đều được thiết kế tốt. Nó hợp với gu thẩm mỹ của tôi, tôi phải nói vậy. Tôi thích màu của quốc kỳ Mỹ. Điều đó thật hợp lý” - ông Trump nói với các binh sĩ không quân khi ​​ông bước xuống từ chiếc máy bay mới.

Mẫu máy bay Air Force One mới. Ảnh: US AIR FORCE

Chiếc máy bay này sẽ dẫn đầu một cuộc bay biểu diễn “chưa từng có tiền lệ” với sự tham gia của nhiều máy bay quân sự vào ngày 4-7, theo ông Trump.

Ông Trump liên tục ca ngợi chiếc Air Force One mới, gọi nó là “lớn nhất và tuyệt vời nhất về mọi mặt”, nói thêm rằng đây sẽ là “một Nhà Trắng biết bay với mức độ sang trọng chưa từng thấy”.

Ông Trump cũng cho biết chuyến bay trở về từ hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp tuần này sẽ là lần cuối cùng ông sử dụng phi đội máy bay hiện có.

Mẫu Air Force One mới do Qatar tặng được ước tính trị giá 400 triệu USD nhưng chính phủ Mỹ có thể đã chi nhiều hơn đáng kể để chuẩn bị cho việc sử dụng nó.

Mẫu máy bay Air Force One mới. Ảnh: US AIR FORCE

Sự tham gia của chính phủ Qatar đã dẫn đến những chỉ trích từ cả hai đảng tại Mỹ rằng món quà này là không phù hợp, làm dấy lên cả vấn đề an ninh và đạo đức. Theo các chuyên gia hàng không, dự án đại tu máy bay, bao gồm nâng cấp an ninh, có thể tiêu tốn hơn 1 tỉ USD.

Mặc dù được thiết kế để tổng thống Mỹ sử dụng cho các nhiệm vụ chính thức, Nhà Trắng cho biết chiếc máy bay này cuối cùng sẽ được trao cho quỹ thư viện tổng thống của ông Trump khi ông rời nhiệm sở.

Trong tuyên bố ngày 19-6, Không quân Mỹ cho hay máy bay đã sẵn sàng thực hiện “các chuyến bay thử nghiệm ban đầu” để đảm bảo nó có thể chở tổng thống một cách an toàn và cho phép ông hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Chiếc máy bay này, được Không quân gọi là VC-25B Bridge, hiện là một “nền tảng điều hành được tinh chỉnh và an toàn”, theo tuyên bố.

Tên gọi Air Force One được dùng cho bất kỳ máy bay nào mà tổng thống sử dụng để di chuyển. Chiếc máy bay hạng sang do Qatar tặng được thiết kế để lấp đầy khoảng trống giữa 2 chiếc Boeing 747-200 đã được tân trang lại và đang được sử dụng làm chuyên cơ Air Force One từ năm 1990 với 2 máy bay mới mà Boeing đang tiến hành nâng cấp, dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong khoảng 2 năm nữa.