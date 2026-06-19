Chiến sự Nga-Ukraine 19-6: Moscow rung chuyển do đòn tập kích lớn nhất 2 năm từ Ukraine; Ông Lavrov cảnh báo xung đột trực tiếp Nga-NATO có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân 19/06/2026 08:10

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tập kích lớn nhất 2 năm qua vào thủ đô Moscow; Loạt nước châu Âu cam kết viện trợ quân sự mới cho Ukraine; Ông Lavrov cảnh báo xung đột trực tiếp Nga-NATO có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Ukraine tập kích lớn nhất 2 năm qua vào thủ đô Moscow, ông Zelensky cảnh báo Nga phải trả giá cho chiến sự

Ngày 18-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng Kiev đã tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) xuyên đêm 18-6 nhằm vào Nhà máy lọc dầu Moscow (quận Kapotnya, thủ đô Moscow của Nga), đánh dấu lần thứ 2 cơ sở này bị tập kích chỉ trong một tuần.

Trên mạng xã hội X, ông Zelensky mô tả đây là “phản ứng hoàn toàn chính đáng” trước các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các thành phố và cộng đồng dân cư Ukraine, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Khói đen bốc lên từ khu vực Nhà máy lọc dầu Moscow của tập đoàn dầu khí Gazprom Neft sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 18-6. Ảnh: AFP-Jiji

“Đây là một kết quả quan trọng khác trong nỗ lực của các chiến binh Ukraine nhằm vào những cơ sở phục vụ nỗ lực chiến tranh của Nga” - ông Zelensky viết, đồng thời khẳng định “đã đến lúc phải chấm dứt cuộc chiến này”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đã tấn công Nhà máy lọc dầu Moscow và cho biết có ít nhất 5 đám cháy được ghi nhận tại cơ sở này. Theo thông tin sơ bộ, một tổ hợp chế biến dầu, các phân xưởng lọc dầu thứ cấp và khu bể chứa nhiên liệu đã bốc cháy.

Ông Zelensky cảnh báo rằng Ukraine sẽ tiếp tục đáp trả nếu Nga không chấp nhận chấm dứt chiến sự.

Phần mình, Thị trưởng Moscow - ông Sergei Sobyanin xác nhận nhiều UAV Ukraine đã tấn công Nhà máy lọc dầu Moscow trong ngày 18-6, trong khi lực lượng phòng không nước này tiếp tục đánh chặn hàng loạt mục tiêu trên không, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Sobyanin cho biết các cơ quan chức năng đang triển khai biện pháp xử lý hậu quả. Theo số liệu mới nhất do ông công bố, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 190 UAV kể từ đầu ngày 18-6.

Tại tỉnh Moscow, Tỉnh trưởng Andrey Vorobyov cho biết các mảnh vỡ UAV đã rơi xuống mái một trung tâm thương mại ở thành phố Lyubertsy.

Tại thành phố Zhukovsky, một UAV đã lao trúng một tòa nhà chung cư, gây hư hại công trình. Ngoài ra, tại thành phố Elektrostal, một phụ nữ bị thương nhẹ ở vai do ảnh hưởng của vụ tấn công.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 555 UAV trên toàn quốc trong đêm, đánh dấu một trong những làn sóng tập kích lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga. Phía Ukraine không công bố số lượng phương tiện được sử dụng trong chiến dịch.

Đợt tập kích còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không tại khu vực thủ đô Nga. Bộ Giao thông Nga cho biết 4 sân bay lớn gồm Sheremetyevo International Airport, Vnukovo International Airport, Domodedovo International Airport và Zhukovsky International Airport đã tạm thời ngừng tiếp nhận và khai thác các chuyến bay để bảo đảm an toàn.

Các hãng hàng không buộc phải điều chỉnh lịch trình, trong khi hành khách tại sân bay Sheremetyevo được sơ tán khẩn cấp đến nơi trú ẩn an toàn. Một số hành khách trên máy bay cũng được yêu cầu rời khỏi khoang trong thời gian áp dụng các biện pháp an ninh.

Sau đó, sân bay Sheremetyevo thông báo các hạn chế đối với không phận đã được dỡ bỏ, nhân viên quay trở lại vị trí làm việc và hành khách được hướng dẫn trở lại nhà ga.

Theo tính toán của TASS dựa trên các báo cáo của ông Sobyanin, cuộc tấn công nói trên nhằm vào thủ đô Nga là đợt tập kích lớn nhất trong vòng 2 năm qua. Theo TASS, kỷ lục trước đó được ghi nhận vào ngày 17-5, khi lực lượng phòng không Nga bắn hạ 81 UAV trong nửa đầu ngày.

Loạt nước châu Âu cam kết viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Trước thềm cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels ngày 18-6, Bỉ, Đức, Thụy Điển và Hà Lan đã công bố các gói hỗ trợ quân sự mới dành cho Ukraine, trong đó có việc chuyển giao thêm máy bay chiến đấu F-16, theo Kyiv Independent.

Tổng thống Zelensky cho biết việc tăng cường năng lực phòng không, đặc biệt là các tổ hợp phòng không Patriot và tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo, sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu tại cuộc họp.

Theo ông Zelensky, khoảng 10 quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các gói hỗ trợ thuộc Danh mục Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

“Chúng tôi biết ơn tất cả các bộ trưởng quốc phòng và các quốc gia tham gia hỗ trợ. Trước hết, điều này liên quan đến PURL, phòng không, các hệ thống Patriot và tên lửa chống tên lửa đạn đạo” - ông Zelensky nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cho biết nước này sẽ chuyển giao 7 chiếc F-16 Fighting Falcon cho Ukraine trước cuối năm nay.

Trong số đó, 4 chiếc sẽ được sử dụng làm nguồn phụ tùng thay thế, trong khi 3 chiếc còn lại sẽ tham gia hoạt động tác chiến, góp phần tăng cường khả năng bảo vệ không phận Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga.

Ông Francken cũng cho biết sẽ đề xuất chuyển giao toàn bộ số tiêm kích F-16 còn lại của Bỉ cho Ukraine trong những năm tới. Tuy nhiên, tiến độ bàn giao sẽ phụ thuộc vào việc Không quân Bỉ tiếp nhận các máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35 Lightning II.

Ông Lavrov cảnh báo xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành xung đột hạt nhân, gây ra những hậu quả thảm khốc đối với an ninh toàn cầu, TASS đăng ngày 19-5.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Trong bài viết mang tên “Ukraine, châu Âu và an ninh toàn cầu” mới đây, ông Lavrov cho rằng đường lối đối đầu với Nga và việc tiếp tục mở rộng của NATO đang tạo ra những mối đe dọa nghiêm trọng.

“Tình hình hiện nay đặt ra những nguy cơ lớn đối với an ninh toàn cầu. Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành các đòn tấn công hạt nhân, kéo theo những hậu quả thảm khốc” - ông viết.

Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc các nước châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Moscow vào năm 2030.

Theo ông Lavrov, giới tinh hoa chính trị châu Âu đã đặt cược uy tín chính trị của mình vào cuộc đối đầu với Nga, chi hàng trăm tỉ USD để hỗ trợ chính quyền Kiev cũng như tăng mạnh ngân sách quốc phòng của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

“Hiện nay, châu Âu đặt mục tiêu đạt trạng thái sẵn sàng phòng thủ trước Nga vào năm 2030. Từ nay đến thời điểm đó, họ tìm cách kéo dài thời gian bằng mọi biện pháp có thể” - ông Lavrov nhận định.

Ngoại trưởng Nga cho rằng các khoản viện trợ quân sự dành cho Ukraine và kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng của châu Âu là một phần trong chiến lược chuẩn bị cho khả năng đối đầu lâu dài với Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, bài viết của ông Lavrov ban đầu dự kiến được đăng trên tờ Politico Europe có trụ sở tại Bỉ. Tuy nhiên, ban biên tập đã hủy đăng bài vào phút chót.