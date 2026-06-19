Nga lên tiếng vụ nhân viên Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine 19/06/2026 05:40

(PLO)- Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev cảnh báo rằng một thảm họa tiềm tàng tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia một khi xảy ra chắc chắn sẽ lan rộng ra ngoài phạm vi Ukraine và Nga.

Ngày 18-6, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) - ông Alexey Likhachev cáo buộc Ukraine đã dùng đến biện pháp “giết người có chủ đích và có hệ thống” đối với những người làm việc tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (miền nam Ukraine), theo đài RT.

“Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố ý và tiến hành một cách có hệ thống sát hại các nhân viên tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia” - ông Likhachev nói.

“Việc săn lùng công nhân nhà máy điện hạt nhân là một hành động vô nhân đạo của những người điều khiển máy bay không người lái Ukraine, những người không nhận ra mức độ nghiêm trọng của hậu quả hành động của họ. Mức độ nghiêm trọng của những hậu quả đó có thể ảnh hưởng đến Ukraine, Nga và một phần đáng kể của châu Âu” - ông Likhachev nhấn mạnh thêm.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Pavel Lisitsyn/SPUTNIK

Người đứng đầu Rosatom đưa ra cáo buộc trên sau khi một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã xảy ra TP Energodar giáp với Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào ngày 17-6, khiến 4 người bị thương.

Ông Likhachev cho biết 2 trong số các nạn nhân là nhân viên của nhà máy. 1 nhân viên trong số đó sau đó đã chết vì vết thương.

Ông Likachev lưu ý rằng vụ việc đánh dấu vụ thứ hai nhân viên của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thiệt mạng do các cuộc tấn công trong năm nay. Cuối tháng 4, 1nhân viên tại bộ phận vận tải của nhà máy đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine.

“Từ các cuộc tấn công vào các cơ sở phụ trợ, lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển sang tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, sau đó là các cuộc tấn công vào thiết bị chính của nhà máy điện hạt nhân, và giờ là cuộc săn lùng có chủ đích nhằm vào các đồng chí của chúng tôi” - ông Likachev nói.

Vào cuối tháng 5, Nga cho biết một máy bay không người lái điều khiển bằng sợi quang của Ukraine đã tấn công phòng máy của tổ máy điện số 6 của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Vụ việc tạo ra một lỗ lớn trên cửa ra vào kỹ thuật bằng kim loại, gây ra thiệt hại nhỏ bên trong tòa nhà.

Cũng trong ngày 18-6, ông Likhachev chỉ trích Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã khái quát hóa quá mức các đánh giá về các cuộc tấn công của Kiev vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và “nói ra những sự thật tầm thường”.

“IAEA đã khái quát hóa quá mức các đánh giá và đưa ra những sự thật tầm thường, trong khi hàng ngày, hàng giờ, những cuộc tấn công có chủ đích và ác độc nhằm vào con người vẫn tiếp tục” - người đứng đầu Rosatom cho hay.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.