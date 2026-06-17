Chiến sự Nga-Ukraine 17-6: Loạt địa phương Ukraine hứng không kích; Moscow tuyên bố kiểm soát thêm lãnh thổ ở Donetsk 17/06/2026 09:23

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Loạt địa phương Ukraine hứng không kích; Moscow tuyên bố kiểm soát thêm lãnh thổ ở Donetsk; Nga đánh giá cao vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Loạt địa phương Ukraine hứng không kích

Ngày 16-6, giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga trong ngày qua đã khiến ít nhất 3 dân thường thiệt mạng và 68 người bị thương tại nhiều địa phương trên cả nước, tờ Kyiv Independent đưa tin.

. Thành phố Kherson ở miền nam Ukraine là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo chính quyền địa phương, có 1 người thiệt mạng và ít nhất 27 người bị thương trong các cuộc tấn công diễn ra từ ngày 15 đến 16-6.

Sáng 16-6, một xe buýt tại Kherson bị tập kích, khiến 1 người đàn ông thiệt mạng và 6 người bị thương. Cảnh sát Ukraine cho biết khi lực lượng chức năng tới hiện trường, Nga tiếp tục tiến hành một đợt tấn công khác làm bị thương hai cảnh sát.

Một xe buýt chở khách bị hư hại sau cuộc tấn công tại thành phố Kherson, miền nam Ukraine, ngày 16-6. Ảnh: Telegram

. Tại tỉnh Sumy ở miền bắc Ukraine, 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga, theo Tỉnh trưởng Oleh Hryhorov.

. Ở tỉnh Kharkiv, 22 người, trong đó có 4 trẻ em, bị thương khi Nga tấn công 12 khu dân cư bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa, bom dẫn đường và máy bay không người lái (UAV).

. Tại tỉnh Zaporizhzhia, 11 người bị thương. Chính quyền địa phương cho biết Nga đã thực hiện 798 cuộc tấn công nhằm vào 47 khu dân cư trong ngày qua.

. Trong khi đó, tại tỉnh Dnipropetrovsk, 1 người đàn ông 39 tuổi bị thương do các cuộc tấn công của Nga.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 130 UAV tấn công tầm xa, cùng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M trong đợt tập kích xuyên đêm.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 114 UAV. Tuy nhiên, 2 tên lửa cùng 16 UAV vẫn đánh trúng 9 địa điểm khác nhau, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị đánh chặn rơi xuống tám địa điểm khác.

Ukraine đang lập thêm đơn vị không người lái ở biên giới phía bắc

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 16-6 cho biết Kiev đang thành lập thêm các đơn vị tác chiến không người lái tại khu vực phía bắc nhằm củng cố năng lực phòng thủ biên giới và chuẩn bị cho những diễn biến mới trên chiến trường.

Thông tin được đưa ra sau cuộc họp giữa ông Syrskyi với các chỉ huy quân sự cấp cao, trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Belarus gia tăng liên quan đến nguy cơ leo thang quân sự dọc biên giới hai nước.

Ông Syrskyi không nêu rõ khu vực cụ thể được tăng cường lực lượng. Biên giới phía bắc của Ukraine tiếp giáp với Nga tại các tỉnh Sumy, Chernihiv và Kharkiv, đồng thời tiếp giáp Belarus tại các tỉnh Kiev, Zhytomyr, Rivne và Volyn.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết nước này cũng sẽ tiếp tục mở rộng năng lực của các đơn vị hiện có tại khu vực phía bắc, nhưng không nói rõ các biện pháp mới nhằm đối phó với Nga, Belarus hay cả hai.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm lãnh thổ ở Donetsk

Ngày 16-6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát khu dân cư Novy Donbass tại tỉnh Donetsk trong các hoạt động tấn công mới nhất trên chiến trường Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Theo thông báo, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga đã giành quyền kiểm soát khu dân cư này sau các chiến dịch tiến công.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.330 binh sĩ trên toàn tuyến giao tranh trong ngày qua.

Cụ thể, Nga tuyên bố Ukraine mất khoảng 210 binh sĩ và một xe tăng tại khu vực do Nhóm tác chiến phía Bắc phụ trách; hơn 210 binh sĩ cùng năm xe bọc thép tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Tây; và khoảng 165 binh sĩ cùng bảy xe bọc thép tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Nam.

Ngoài ra, theo Moscow, Ukraine còn mất hơn 280 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến Trung tâm, hơn 425 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Đông và khoảng 40 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến Dnepr.

Nga cũng tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích, tấn công bằng UAV lái, tên lửa và pháo binh nhằm vào các cơ sở năng lượng, hạ tầng vận tải phục vụ quân đội Ukraine, các địa điểm lưu trữ và triển khai UAV tầm xa, cùng các khu vực tập kết lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 153 địa điểm.

Về phòng không, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã bắn hạ hoặc đánh chặn 491 UAV của Ukraine, 12 bom dẫn đường và hai tên lửa hành trình Flamingo trong ngày qua.

Nga cũng công bố thống kê cho rằng kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, nước này đã phá hủy 671 máy bay chiến đấu, 284 trực thăng, hơn 163.000 UAV, gần 29.800 xe tăng và phương tiện bọc thép cùng nhiều loại khí tài quân sự khác của Ukraine.

Nga đánh giá cao vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề Ukraine

Ngày 16-6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow đánh giá cao các nỗ lực ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Chia sẻ tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, ông Lavrov khẳng định Nga ghi nhận vai trò trung gian và các sáng kiến ngoại giao của Ankara liên quan vấn đề Ukraine.

“Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ các nỗ lực giải quyết tình hình Ukraine” - ông Lavrov nói.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga đồng thời nhấn mạnh rằng để đạt được một giải pháp hòa bình bền vững, lâu dài và đáng tin cậy, cần phải giải quyết những gì Moscow gọi là “các nguyên nhân gốc rễ” của cuộc khủng hoảng.

“Chúng tôi nhắc lại với các đồng nghiệp rằng để đạt được một giải pháp ổn định, lâu dài và đáng tin cậy, cần phải xử lý vấn đề xóa bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này” - ông Lavrov cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu duy trì vai trò trung gian giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhiều lần đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua.