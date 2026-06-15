Giá dầu giảm mạnh sau tin Mỹ-Iran đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh 15/06/2026 07:28

(PLO)- Giá dầu thế giới giảm hơn 4% sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt và mở lại eo biển Hormuz, qua đó làm dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 15-6 (giờ Việt Nam) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố 2 bên đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 3,51 USD, tương đương 4,02%, xuống còn 83,82 USD/thùng.

Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 3,93 USD, tương đương 4,63%, xuống còn 80,95 USD/thùng.

Giá dầu giảm mạnh sau tin Mỹ-Iran đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ảnh minh họa: EPA/ Shutterstock

Chiều muộn ngày 14-6 (giờ Mỹ, tức rạng sáng 15-6 theo giờ Việt Nam), ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng một thỏa thuận với Iran "đã hoàn tất".

Tối cùng ngày, phía Iran xác nhận một bản ghi nhớ hợp tác với Mỹ đã được hoàn tất và dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 19-6 tại Thuỵ Sĩ.

Theo đài CNN, thỏa thuận này có thể làm gia tăng đáng kể lưu lượng tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò sống còn đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Eo biển Hormuz trên thực tế gần như đã bị đóng cửa kể từ khi cuộc chiến bùng phát vào cuối tháng 2, gây gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng quốc tế và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu trên thị trường thế giới.