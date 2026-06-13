EU sẽ mở vòng đàm phán đầu tiên về kết nạp Ukraine 13/06/2026 10:19

(PLO)- Liên minh Châu Âu (EU) đã nhất trí mở vòng đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova vào ngày 15-6, sau khi thành viên Hungary dừng phủ quyết bước đi này.

Ngày 12-6, Liên minh Châu Âu (EU) đã nhất trí mở vòng đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova vào ngày 15-6, phục vụ cho quá trình kết nạp hai nước này vào khối. Động thái này diễn ra sau khi Hungary chấm dứt việc phủ quyết bước đi này của EU, theo đài Euro News.

"Đây là sự ghi nhận về quyết tâm, lòng dũng cảm và sự nỗ lực mà cả hai quốc gia đã thể hiện trong việc thúc đẩy cải cách, ngay cả khi đối mặt những thách thức to lớn" – Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa cho biết trong tuyên bố chung.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay với các nhà lãnh đạo châu Âu trước thềm một hội nghị thượng đỉnh về Ukraine vào năm 2025. Ảnh: AFP

"Mở rộng là một lựa chọn chiến lược. Bằng cách đưa các quốc gia của chúng ta xích lại gần nhau hơn, chúng ta củng cố hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên khắp lục địa" – tuyên bố chung nêu.

Đáp lại tuyên bố này, Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky cho biết quyết định này mang lại "sự hỗ trợ chính trị và tinh thần đáng kể" cho người dân Ukraine.

"Ukraine đang tự bảo vệ mình và, bằng cách đó, bảo vệ toàn bộ châu Âu, với ý tưởng rằng các quốc gia châu Âu có thể sống thống nhất, tự do và hòa bình. Như chúng tôi đã nói, Ukraine đang làm những gì cần thiết, và điều quan trọng là EU cũng đang giữ lời hứa của mình" – ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Phần mình, Tổng thống Moldova – bà Maia Sandu cho biết: "Tôi hoan nghênh quyết định mở vòng đàm phán gia nhập đầu tiên vào ngày 15-6. Moldova sẵn sàng mở tất cả vòng đàm phán. Chúng tôi đã hoàn thành công việc và sẽ tiếp tục thực hiện các cải cách".

Theo Euro News, các quốc gia muốn gia nhập EU phải trải qua 6 vòng đàm phán và 33 chương đàm phán. Vòng đàm phán đầu tiên, được gọi là "Nguyên tắc cơ bản", bao gồm pháp quyền, nhân quyền và tư pháp.

Vấn đề đàm phán để Ukraine gia nhập EU chính thức được nêu lên vào tháng 6-2024. Trong khoảng gần 2 năm qua, chính phủ của cựu Thủ tướng Hungary – ông Viktor Orban nhiều lần phản đối việc Ukraine gia nhập EU.