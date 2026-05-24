Nga xác nhận dùng tên lửa Oreshnik tấn công Ukraine, ông Zelensky và EU cùng lên tiếng 24/05/2026 20:34

(PLO)- Nga xác nhận tiến hành đòn tấn công hỗn hợp quy mô lớn bằng loạt tên lửa Oreshnik, Iskander, Kinzhal và Zircon nhằm vào Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky và phía EU cùng lên tiếng.

Ngày 24-5, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine để đáp trả các vụ tấn công mà Moscow gọi là "khủng bố" của quân đội Ukraine nhằm vào các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Theo hãng thông tấn TASS, đòn đánh được thực hiện bằng các loại tên lửa Oreshnik, Iskander, Kinzhal và Zircon nhằm vào các cơ sở chỉ huy quân sự của Ukraine.

“Để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự tại Nga, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một đòn tấn công quy mô lớn bằng tên lửa Oreshnik, Iskander, Kinzhal và Zircon… cùng với máy bay không người lái (UAV), nhằm vào các sở chỉ huy quân sự, căn cứ không quân và các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của đối phương tại Ukraine” - cơ quan này tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng.

Hậu quả từ đòn tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev (Ukraine) đầu ngày 24-5. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine/ Telegram

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik trong cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào tỉnh Kiev rạng sáng 24-5.

“Quan trọng là hành động này không thể bị bỏ qua và Nga phải bị trừng phạt” - ông Zelensky nói thêm.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 24-5 đã lên án việc Nga xác nhận sử dụng tên lửa Oreshnik, gọi đây là “một thủ đoạn đe dọa chính trị và hành vi leo thang liều lĩnh”.

“Tuần tới, các ngoại trưởng EU sẽ thảo luận cách gia tăng sức ép quốc tế đối với Nga” - bà Kallas cho hay.

Phía Ukraine nói rằng Nga đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực lân cận vào rạng sáng 24-5, đánh trúng hàng loạt tòa nhà dân cư cùng cơ sở hạ tầng.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 90 tên lửa và triển khai 600 UAV trong cuộc tập kích kéo dài nhiều giờ, được xem là một trong những đợt tấn công lớn nhất trong năm qua. Trước đó, các nhóm giám sát cho biết Nga đã phóng hơn 50 tên lửa và triển khai hơn 700 UAV về phía Ukraine, gần như tập trung toàn bộ vào Kiev.

