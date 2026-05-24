Hơn 750 UAV và tên lửa trút như mưa xuống Kiev, Ukraine nghi có Oreshnik 24/05/2026 14:34

(PLO)- Ukraine cáo buộc Nga phóng hơn 50 tên lửa và hơn 700 UAV vào Kiev rạng sáng 24-5, trong đó nghi dùng tên lửa Oreshnik.

Phía Ukraine nói rằng Nga đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực lân cận của Ukraine vào rạng sáng 24-5, đánh trúng hàng loạt tòa nhà dân cư cùng cơ sở hạ tầng.

Giới chức Ukraine cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 24 người bị thương, theo tờ Kyiv Independent.

Các nhóm giám sát cho biết Nga đã phóng hơn 50 tên lửa và triển khai hơn 700 UAV về phía Ukraine, gần như tập trung toàn bộ vào Kiev. Đây được xem là một trong những đợt tập kích lớn nhất trong vòng một năm qua.

Phóng viên của Kyiv Independent có mặt tại hiện trường cho biết họ nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn do tên lửa gây ra tại Kiev từ khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương, sau đó tiếp tục xuất hiện nhiều đợt tấn công khác từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

Hậu quả của vụ tấn công tên lửa nhằm vào một tòa nhà dân cư ở Kiev trong đêm 24-5. Ảnh: Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine/ Telegram

Còi báo động không kích được phát trên toàn lãnh thổ Ukraine sau khi không quân nước này thông báo hàng chục tên lửa và hàng trăm UAV đang bay về phía thủ đô vào khoảng 0 giờ 30.

Ít phút sau, không quân Ukraine cảnh báo Nga có thể đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik nhằm vào Ukraine lúc 0 giờ 55 phút. Tuy nhiên, Kyiv Independent cho biết hiện chưa thể xác minh liệu loại tên lửa này có thực sự được sử dụng trong cuộc tấn công hay không.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết thiệt hại đã được ghi nhận “ở mọi quận của thành phố”.

Thiệt hại được ghi nhận tại ít nhất 7 tòa nhà chung cư cao tầng ở các quận Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Solomianskyi và Pecherskyi của Kiev. Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết một tòa nhà tại quận Shevchenkivskyi đã bị sập kết cấu từ tầng 1 đến tầng 5. Nhiều ngôi nhà khác trong thành phố cũng trúng đạn pháo và mảnh vỡ tên lửa.

Ngoài khu dân cư, tên lửa và UAV Nga còn đánh trúng siêu thị, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, ký túc xá, trạm dịch vụ, gara, xe đậu trên đường và nhiều nhà kho ở các khu vực khác nhau của Kiev.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn hơn trên toàn lãnh thổ Ukraine, bao gồm khả năng sử dụng tên lửa tầm trung Oreshnik.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev hôm 23-4 cũng phát đi cảnh báo về “một cuộc tấn công đường không có thể rất nghiêm trọng” trong vòng 24 giờ tiếp theo đó, nhưng không nêu rõ loại vũ khí có thể được sử dụng.

Nhiều kênh Telegram rạng sáng 24-5 đã lan truyền các đoạn video ghi lại cảnh nhiều vật thể phát sáng lao nhanh từ trên trời xuống.

Các nguồn này cho rằng hình ảnh cho thấy Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik nhằm vào một mục tiêu chưa xác định tại thị trấn Belaya Tserkov, gần thủ đô Kiev của Ukraine.

Tuy nhiên, phía Nga hiện chưa chính thức xác nhận việc phóng loại tên lửa hiện đại này.

Theo đài RT, cuộc tấn công được cho là diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo Bộ Quốc phòng nước này “đề xuất các biện pháp đáp trả” sau vụ trường học ở tỉnh Lugansk bị tấn công. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc, song phía Kiev bác bỏ.