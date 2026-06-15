Ông Vance nói thỏa thuận với Iran đã được ký điện tử; Ông Trump cho biết tàu thuyền đang qua eo biển Hormuz; Israel tuyên bố không rút quân khỏi Lebanon 15/06/2026 21:15

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng tàu thuyền đang bắt đầu di chuyển qua eo biển Hormuz; Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết thỏa thuận với Iran đã được ký điện tử vào cuối tuần qua; Israel tuyên bố không rút quân khỏi Lebanon; Ngoại trưởng Iran điện đàm với ngoại trưởng các nước.

Thỏa thuận giữa Mỹ với Iran vẫn là tâm điểm chú ý của thế giới trong ngày. Trong những giờ qua, các bên tiếp tục có những phát ngôn đáng chú ý.

Ông Trump: Tàu thuyền đang bắt đầu di chuyển qua eo biển Hormuz

Cách đây ít phút, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng “các tàu thuyền đang bắt đầu di chuyển, với nhiều tàu chở đầy dầu đã ra khỏi eo biển Hormuz”.

“Chúng đang đi dọc theo ‘tuyến đường cao tốc’ phía nam, vốn hoàn toàn an toàn, bảo mật và nguyên sơ. Cũng có những tuyến đường đi khác nữa!” – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Trước đó, hôm 14-6, Tổng thống Trump tuyên bố lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19-6. Ông cũng nói rằng ít nhất một điều khoản – việc mở lại eo biển Hormuz – sẽ không có hiệu lực cho đến lúc đó.

“Với việc mở lại eo biển sau khi thỏa thuận được ký kết vào ngày 19-6, dầu sẽ lại được vận chuyển qua cả hai đầu cho khu vực và toàn thế giới!” – ông Trump cho biết.

Phía Iran chưa bình luận về vấn đề này.

Ông Vance: Thỏa thuận giữa Mỹ với Iran đã được ký điện tử

Trao đổi trên chương trình “Good Morning America” của đài ABC phát sóng hôm 15-6, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết thỏa thuận với Iran đã được ký điện tử vào cuối tuần qua. Theo đài CNN, ông Vance ngụ ý rằng các điều khoản của thỏa thuận đã được thực hiện và Iran sẽ không nhận được bất kỳ khoản đền bù nào.

“Chúng tôi đã ký thỏa thuận điện tử vào hôm qua, và chưa có khoản tiền nào được giải ngân. Và điều đó sẽ không thay đổi” – ông Vance nói.

Theo CNN, chưa thể xác định thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thực sự đã ký điện tử hay chưa.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, ông Vance cho biết mục tiêu của chính quyền Trump là công bố văn bản chính xác của thỏa thuận với Iran trong những ngày tới.

“Chúng tôi hy vọng sẽ công bố văn bản trong tuần này. Mọi người sẽ nhận ra rằng điều này sẽ làm cho toàn khu vực an toàn hơn” – ông Vance nói trên đài CNBC.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Vance mô tả thỏa thuận này là một thắng lợi lớn cho Mỹ, nhưng thừa nhận những vấn đề gai góc nhất vẫn chưa được giải quyết. Cùng với đó, ông nói rằng những vấn đề đó sẽ được thảo luận trong vòng đàm phán tiếp theo.

Israel tuyên bố không rút quân khỏi Lebanon

Ngày 15-6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz cho biết lực lượng Israel sẽ không rút khỏi miền nam Lebanon – điều vốn được cho là một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Ông Katz cũng cho biết lập trường này đã được truyền đạt đến Tổng thống Donald Trump, theo CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz. Ảnh: FLASH90

“Israel phản đối bất kỳ việc rút quân nào của Lực lượng Phòng vệ Israel khỏi Lebanon, bất chấp áp lực hiện tại và trong tương lai” – ông Katz nói.

Ông Katz cũng cho biết chính sách của Israel là duy trì sự hiện diện quân sự vô thời hạn tại các “vùng an ninh” ở Lebanon, Syria và Gaza “để bảo vệ biên giới và cộng đồng của Israel khỏi các phần tử thánh chiến”. Ông mô tả việc giữ vững chủ quyền và duy trì các vùng này là “bài học trọng tâm” của ngày 7-10-2023 (thời điểm Hamas mở cuộc tấn công vào Israel).

Ông Katz cho biết Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu đã trực tiếp truyền đạt lập trường của Israel cho ông Trump, và chính ông cũng đã nhắc lại điều đó trong cuộc điện đàm hôm 14-6 với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

“Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về lợi ích an ninh tối cao của Israel hay việc bảo vệ công dân của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ không rút khỏi các khu vực an ninh. Nếu Iran tấn công Israel vì những diễn biến ở Lebanon, chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ lực lượng và thể hiện rõ sự chênh lệch về sức mạnh” – ông Katz nói.

Phía Mỹ chưa bình luận về vấn đề này.

Trong khi đó, nhóm vũ trang Hezbollah hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, cho rằng thỏa thuận đã dẫn đến một lệnh ngừng bắn toàn diện trên tất cả các mặt trận, bao gồm Lebanon.

Tướng Iran: Kẻ thù hoàn toàn sai lầm

Ngày 15-6, Tư lệnh Lục quân Iran – Thiếu tướng Amir Hatami cho biết kẻ thù đã nhận ra rằng họ phải tôn trọng dân tộc Iran, tôn giáo và thể chế Hồi giáo sau những thất bại trên chiến trường, theo đài Press TV.

Theo ông Hatami, sau cuộc chiến với Mỹ và Israel, các đối thủ đã hoàn toàn hiểu rằng Cách mạng Hồi giáo, mối liên kết giữa dân tộc Iran và thể chế Hồi giáo mạnh mẽ hơn nhiều so với những quan niệm sai lầm của họ.

"Kẻ thù nghĩ rằng họ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho thể chế Hồi giáo thiêng liêng, Cách mạng Hồi giáo và đất nước thân yêu của chúng ta, nhưng những tính toán và giả định của họ đã hoàn toàn sai lầm" – ông Hatami nhấn mạnh.

Ông nói rằng lực lượng vũ trang Iran và toàn thể dân tộc mang ơn sự hy sinh của các liệt sĩ, đứng đầu là Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và các tướng lĩnh cấp cao.

Khu vực quảng trường Enghelab ở Tehran (Iran) hôm 14-6. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Iran điện đàm cùng ngoại trưởng các nước

Sáng 16-5, Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi đã điện đàm với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Ai Cập, Nhật và Saudi Arabia, thảo luận về thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ.

Trong các cuộc điện đàm, ông Araghchi nhấn mạnh trách nhiệm của Mỹ trong việc thực thi thỏa thuận, sự cần thiết phải chấm dứt hoàn toàn các hành động gây bất ổn và các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.

Nhà ngoại giao hàng đầu Iran cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với lập trường và vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ai Cập trong việc ủng hộ thiết lập lệnh ngừng bắn, giảm căng thẳng và theo đuổi các nỗ lực ngoại giao để đạt được sự ổn định và an ninh khu vực.