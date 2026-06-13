Chiến sự Nga-Ukraine ngày 13-6: Ông Zelensky công bố kế hoạch cải tổ quốc phòng; Ông Putin lệnh tăng tấn công trả đũa Ukraine 13/06/2026 05:39

(PLO)- Ukraine đặt mục tiêu 30-50% vị trí bộ binh là người nước ngoài; Kiev cảnh báo Nga sắp phóng tên lửa Oreshnik; Ông Putin dọa sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có loạt diễn biến quan trọng, gồm kế hoạch cải tổ quốc phòng của Ukraine, Kiev nhận tin tốt về quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ukraine cảnh báo Nga sắp phóng tên lửa Oreshnik

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng Khu phức hợp lọc dầu Tatarstan, nhà máy lọc dầu TAIF-NK ở CH Tatarstan và nhà máy cao su Tolyatti ở tỉnh Samara (Nga) đã bị hư hại trong cuộc tấn công hàng loạt mới nhất của Ukraine vào các khu vực của Nga vào rạng sáng 12-6, theo tờ Kyiv Independent.

Rạng sáng 12-6, Ukaine cho biết pháo binh Nga đã tấn công TP Sumy ở phía đông bắc, trong bối cảnh các cuộc tấn công trên khắp Ukraine khiến ít nhất 6 thường dân thiệt mạng và 52 người bị thương trong ngày qua.

các binh sĩ Ukraine đang nạp đạn vào hệ thống phóng tên lửa đa nòng BM-21 "Grad". Ảnh: Iryna Rybakova/The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade/AFP)

Lực lượng Nga đã phóng 117 máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa vào Ukraine, trong đó 102 chiếc đã bị đánh chặn, theo Không quân Ukraine.

Ngày 12-6, Không quân Ukraine cho rằng lực lượng Nga rất có khả năng sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik nhằm vào Ukraine trong vòng 24 giờ tới.

Nga đã phóng loại tên lửa này 3 lần trong suốt cuộc chiến. Tên lửa đạn đạo tầm trung này được cho là phiên bản cải tiến của tên lửa đất đối đất Rubezh. Lần phóng gần đây nhất là vào ngày 24-5.

Lần phóng dự kiến ​​sẽ xuất phát từ bãi phóng Kapustin Yar ở miền nam nước Nga, Không quân Ukraine cho hay.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Ukraine hãy nghiêm túc xem xét các cảnh báo không kích trong những ngày tới, cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn của Nga có thể sắp xảy ra.

Ông Zelensky công bố kế hoạch cải tổ quốc phòng

Ngày 12-6, Tổng thống Zelensky đã công bố những thay đổi quan trọng đối với hệ thống chế độ đãi ngộ hiện hành dành cho binh sĩ Ukraine, bao gồm tăng lương, tăng tiền thưởng chiến đấu và hợp đồng cố định cho bộ binh, cũng như một nỗ lực mới nhằm tuyển dụng binh lính nước ngoài.

Theo ông Zelensky, các quyết định trên được lãnh đạo quân đội cấp cao của Ukraine thông qua sau các cuộc họp với Thủ tướng Yulia Svyrydenko, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và Bộ trưởng Tài chính Serhii Marchenko.

Sau đó, Bộ trưởng Fedorov phác thảo những cải cách chi tiết hơn. Những thay đổi này bao gồm mức tăng lương kỷ lục cho binh sĩ bộ binh, thời hạn phục vụ cố định, sau đó là sáu tháng được miễn huy động, đơn giản hóa các quy tắc chuyển quân giữa các đơn vị.

Ông Fedorov cho biết Ukraine cũng sẽ tăng cường tuyển dụng chiến binh nước ngoài, với mục tiêu đảm bảo 30-50% vai trò bộ binh và tấn công là người nước ngoài.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân lực với nhiều binh sĩ kiệt sức sau nhiều năm chiến sự mà không có lộ trình giải ngũ và xuất ngũ, trong khi những binh sĩ mới được huy động lại ngày càng thiếu động lực, đặc biệt là trong bộ binh.

Nga cập nhật chiến sự tuần qua

Ngày 12-6, Bộ Quốc phòng Nga thống kê số thiệt hại đối với lực lượng Ukraine trong tuần qua. Theo đó, lực lượng vũ trang Ukraine chịu tổn thất tại khu vực trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Tây của Nga là hơn 1.460 binh sĩ, 30 xe chiến đấu bọc thép, 142 xe quân sự và 11 khẩu pháo dã chiến.

Tại khu vực trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Bắc, Ukraine đã thiệt hại hơn 1.570 binh sĩ, 3 xe tăng, 3 xe bọc thép chiến đấu, 83 xe cộ, 7 khẩu pháo dã chiến và 8 trạm tác chiến điện tử và chống pháo binh.

Tại khu vực trách nhiệm của Nhóm tác chiến Dnepr, Ukraine mất hơn 320 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 113 xe quân sự và 18 trạm tác chiến điện từ.

Tại khu vực trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Nam, Ukraine đã mất hơn 1.035 quân nhân, 3 xe tăng, 25 xe chiến đấu bọc thép, 103 phương tiện, 22 khẩu pháo dã chiến và 3 trạm tác chiến điện tử.

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình Flamingo, 74 bom dẫn đường và 4.776 UAV của Ukraine trong tuần qua.

Ông Putin: Nga sẽ tăng tấn công trả đũa Ukraine

Ngày 12-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại Điện Kremlin với các thành viên tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp ngày 12-6. Ảnh: Vyacheslav Prokofiev/Press Service of Russian President/TASS

Ông Putin cho biết Nga có "hơn 700.000 binh sĩ" được triển khai trong khu vực tác chiến đặc biệt, đồng thời cho hay lực lượng Nga tiến công đều đặn mỗi ngày, "từng bước một, mặc dù không nhanh như chúng ta mong muốn”.

Về các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Putin nói rằng đối phương đang mở rộng việc sử dụng UAV cố gắng tạo ra sự chia rẽ trong xã hội Nga và gây thiệt hại về mặt tinh thần và kinh tế cho Nga, "nhưng nó sẽ thất bại".

Dù vậy, ông Putin thừa nhận nền kinh tế Nga đang chịu thiệt hại từ các cuộc tấn công của Ukraine nhưng đang phục hồi nhanh chóng.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng nước này sẽ tăng cường các cuộc tấn công trả đũa Ukraine. "Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của đối phương để tước bỏ mọi mong muốn tấn công các cơ sở dân sự của chúng ta” - ông Putin nói thêm.

EU phát tín hiệu tốt cho Ukraine

Ngày 12-6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo tất cả 27 quốc gia thành viên EU đã nhất trí khởi động nhóm đàm phán đầu tiên với Ukraine và Moldova trong một Hội nghị liên chính phủ vào ngày 15-6 tới.

"Chúng ta sẽ mở nhóm đàm phán về những vấn đề cơ bản, xương sống của quá trình gia nhập. Điều đó bao gồm các giá trị và nguyên tắc cốt lõi mà EU được xây dựng dựa trên đó, từ pháp quyền đến các thể chế dân chủ vững mạnh” - bà von der Leyen nói.

Bà von der Leyen mô tả động thái này là sự ghi nhận quyết tâm, lòng dũng cảm và nỗ lực không ngừng của cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy cải cách, ngay cả khi họ phải đối mặt với những thách thức lớn.

“Mở rộng là một lựa chọn chiến lược” - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói và giải thích rằng, bằng cách đưa các quốc gia EU xích lại gần nhau hơn, “chúng ta củng cố hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên khắp lục địa của chúng ta”.

Tổng thống Zelensky hoan nghênh quyết định này, cảm ơn các đối tác của Ukraine và gọi đó là "một bước tiến mạnh mẽ cho châu Âu”.

"Ukraine đang tự bảo vệ mình và bằng cách đó, bảo vệ toàn bộ châu Âu. Ý tưởng ở đây rằng các quốc gia châu Âu có thể sống thống nhất, tự do và hòa bình” - ông Zelensky cho hay.

Ông Zelensky cho biết việc mở nhóm đàm phán gia nhập đầu tiên thể hiện sự ủng hộ chính trị và tinh thần đáng kể đối với Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Kiev đã đáp ứng các yêu cầu cần thiết và điều quan trọng là EU cũng "giữ lời hứa”.