Mỹ tiếp tục không kích Iran, loạt tiếng nổ vang khắp nơi 11/06/2026 06:00

(PLO)- Mỹ tấn công nhiều mục tiêu tại Iran ngày thứ hai liên tiếp, trong khi truyền thông Iran ghi nhận các vụ nổ tại nhiều khu vực trên cả nước.

Ngày 10-6 (giờ Mỹ), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran trong ngày thứ hai liên tiếp, theo đài CNN.

CENTCOM cho rằng các cuộc không kích này được thực hiện nhằm đáp trả cái mà họ gọi là “hành động gây hấn vô cớ và liên tục của Iran”.

“Theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bắt đầu triển khai thêm các cuộc tấn công mang tính tự vệ vào lúc 17 giờ 15 phút (giờ miền Đông nước Mỹ) nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran” - CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành thêm một đợt tấn công mới do các nỗ lực đạt được thỏa thuận với Iran vẫn chưa mang lại kết quả.

“Chúng tôi sẽ tấn công họ, tấn công rất mạnh. Hôm qua chúng tôi đã giáng đòn mạnh vào họ. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công mạnh nữa. Nếu các bạn chưa biết hoặc chưa bật tivi theo dõi thì giờ đã biết. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra với thỏa thuận đó” - ông Trump chia sẻ tại Phòng Bầu dục hôm 10-6.

Truyền thông Iran đầu ngày 11-6 (giờ địa phương) đưa tin nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại một số khu vực trên cả nước trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang.

Hãng thông tấn Mehr cho biết các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở phía tây thủ đô Tehran. Chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hoặc mục tiêu bị nhắm đến.

Ngoài Tehran, truyền thông Iran cũng ghi nhận các tiếng nổ tại nhiều địa điểm khác, bao gồm các thị trấn Sirik và Minab ở miền nam nước này, thành phố cảng Bandar Abbas, đảo Qeshm trên Vịnh Ba Tư và thành phố Gorgan ở phía bắc Iran.

Trước đó, các nguồn tin địa phương cho biết một tiếng nổ được nghe thấy tại thành phố Fars thuộc tỉnh Fars ở tây nam Iran. Tuy nhiên, truyền thông Iran sau đó cho biết âm thành đó là của các hệ thống phòng không được kích hoạt bên ngoài thành phố.