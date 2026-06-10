Chiến sự Nga-Ukraine 10-6: Ukraine dồn dập tấn công loạt mục tiêu Nga; Hai bên tuyên bố loại hàng ngàn binh sĩ đối phương 10/06/2026 09:07

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Ukraine tuyên bố dồn dập tấn công loạt mục tiêu Nga

. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết rằng trong ngày 8-6 và rạng sáng 9-6, Ukraine đã tiến hành nhiều đòn tấn công nhằm vào kho đạn, sở chỉ huy, trung tâm điều khiển drone, các điểm hậu cần và địa điểm tập trung quân sự tại nhiều khu vực ở Nga và các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị Moscow kiểm soát, theo tờ Kyiv Independent.

Trong số các mục tiêu bị đánh trúng có một kho đạn gần Prokhorovka thuộc tỉnh Belgorod của Nga; các sở chỉ huy tại các tỉnh Donetsk, Belgorod và Kursk (Nga); cùng các cơ sở điều khiển drone tại Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Quân đội Ukraine cũng cho biết đã tập kích các cơ sở hậu cần và tiếp vận của Nga tại Donetsk, Luhansk và Zaporizhzhia, đồng thời tấn công các cụm quân tại nhiều khu vực tiền tuyến.

. Trong một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận một cuộc tấn công hôm 5-6 đã phá hủy 8 bồn chứa nhiên liệu và làm hư hại 9 bồn gần khu vực cảng Mariupol, thuộc tỉnh Donetsk do Nga kiểm soát.

Phía Ukraine khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm làm suy giảm năng lực quân sự và hệ thống hậu cần của Nga trong cuộc chiến.

. Ngày 9-6, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine - ông Robert Brovdi, biệt danh “Madyar”, tuyên bố các hoạt động UAV của Ukraine đã làm gián đoạn đáng kể một tuyến hậu cần quan trọng của Nga hướng tới bán đảo Crimea.

Theo ông Brovdi, lưu lượng vận tải quân sự của Nga trên tuyến R-280 “Novorossiya”, kết nối Nga với Crimea qua Mariupol, Berdiansk và Melitopol, đã giảm 71% trong 2 tuần qua do các đòn tấn công của Ukraine.

Số liệu do ông Brovdi cung cấp cho thấy lượng hàng hóa vận chuyển hằng ngày trên tuyến này giảm từ khoảng 3.800 phương tiện xuống còn khoảng 1.100.

“Chúng tôi nắm rõ mọi tuyến đường của các ông như lòng bàn tay” - ông Brovdi nói thêm.

Theo Kyiv Independent, Ukraine đang mở rộng chiến dịch tấn công tầm trung, nhắm vào các mục tiêu ở chiều sâu tác chiến, tập trung vào hệ thống phòng không, sở chỉ huy, kho nhiên liệu và đạn dược, cũng như phương tiện hậu cần.

Trước đó, các UAV Ukraine đã giành quyền kiểm soát những tuyến tiếp vận quân sự quan trọng của Nga tại các khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Luhansk, Lữ đoàn 3 của Ukraine đăng trên Facebook hồi 31-5.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng cho biết rằng trong ngày 9-6 lực lượng Kiev đã loại 1.370 binh sĩ Nga khỏi vòng chiến. Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga tuyên bố hạ khoảng 1.330 lính Ukraine

Ngày 9-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày qua các lực lượng Nga đã tiến hành nhiều đòn tấn công nhằm vào kho đạn, kho nhiên liệu, hạ tầng vận tải và năng lượng được cho là phục vụ hoạt động của quân đội Ukraine, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và “lính đánh thuê nước ngoài” tại 142 địa điểm.

Theo tuyên bố của Bộ này, các cuộc tấn công do các lực lượng không quân tác chiến, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm tác chiến phía Nga thực hiện, theo hãng thông tấn TASS.

Mục tiêu bao gồm các cơ sở hậu cần, hạ tầng năng lượng và vận tải phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine.

Chia sẻ cụ thể tình hình tác chiến, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã thiệt hại khoảng 1.330 binh sĩ trong các cuộc giao tranh trên toàn tuyến trong ngày qua.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo số liệu công bố, trong khu vực tác chiến của Nhóm tác chiến phía Bắc, Ukraine được cho là mất hơn 240 binh sĩ và 17 phương tiện cơ giới. Trong khu vực của Nhóm tác chiến phía Tây, con số là hơn 230 binh sĩ và 5 xe chiến đấu bọc thép. Tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Nam, Ukraine mất hơn 115 binh sĩ và 1 xe bọc thép.

Ở các hướng khác, Nhóm tác chiến phía Trung tâm được cho là gây thiệt hại khoảng 325 binh sĩ và 3 xe bọc thép của Ukraine.

Nhóm tác chiến phía Đông hạ hơn 345 binh sĩ Ukraine và 3 xe bọc thép.

Trong khi đó, Nhóm tác chiến phía Dnepr ghi nhận khoảng 75 binh sĩ và 1 xe bọc thép của Ukraine bị loại khỏi vòng chiến.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 551 UAV Ukraine, cùng 2 quả rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và 9 bom dẫn đường trong ngày qua.

Theo số liệu tổng hợp từ phía Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 671 máy bay chiến đấu, 284 trực thăng, gần 159.000 UAV, 661 hệ thống phòng không, gần 29.700 xe tăng và phương tiện bọc thép, hơn 35.000 khẩu pháo và súng cối, cùng hơn 63.000 phương tiện quân sự đặc biệt của Ukraine.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.