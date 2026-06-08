Nghi con trai phóng hỏa đốt nhà làm cha tử vong trong đám cháy 08/06/2026 13:35

(PLO)- Vụ cháy xảy ra sáng 8-6 tại Vĩnh Long khiến một cụ ông tử vong. Cơ quan chức năng nghi con trai cùng vợ phóng hỏa do mâu thuẫn tài sản.

Ngày 8-6, ông Huỳnh Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến một cụ ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà đang kinh doanh. Do gặp nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực phía trước căn nhà.

Phát hiện vụ việc, những người có mặt đã hô hoán và tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, một cụ ông bị bệnh tai biến, mắc kẹt bên trong.

Nghi con trai phóng hỏa đốt nhà làm cha tử vong ở Vĩnh Long.

Đến hơn 10 giờ 30, lực lượng chữa cháy khống chế được đám cháy, ngăn lửa lan sang các nhà lân cận.

Theo ông Mai, khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cụ ông đã tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng vụ cháy do vợ chồng người con trai trong gia đình phóng hỏa, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản. Hai người này đã bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.