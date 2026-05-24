Vĩnh Long: Tạm giữ kẻ làm chuyện đòi bại với con ruột

Ngày 24-5, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Thạch S (37 tuổi, ngụ xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Nạn nhân chính là con ruột của nghi phạm.
Thông tin ban đầu, Thạch S đã ly hôn vợ và hiện đang sống cùng hai con ruột là cháu TTBT (SN 2012) và cháu TTBC (SN 2014) tại địa phương.
Từ tháng 5-2024 đến 4-2026, Thạch S đã nhiều lần dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại với cháu BT. Đến ngày 15-5, người thân của cháu BT phát hiện sự việc nên trình báo công an.
Tại cơ quan Công an Thạch S. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hiện vụ việc được công an tiếp tục điều tra làm rõ.