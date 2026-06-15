Công an TP.HCM phát hiện gần 2.000 đầu thuốc lá điện tử chứa ma túy Etomidate 15/06/2026 11:56

(PLO)- Kiểm tra căn nhà trên Đường 3/2, Công an TP.HCM phát hiện và thu giữ gần 2.000 đầu thuốc lá điện tử chứa chất ma túy cực kỳ nguy hiểm.

Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm người để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo, Trịnh Thị Như Quỳnh, Trần Ngọc Phúc, Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Bảo Lâm.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 23-4-2026, Tổ công tác Công an phường Hòa Hưng tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà số 436A/144C Đường 3/2 (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Số lượng lớn tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây đang lưu chứa số lượng lớn thuốc lá điện tử và dụng cụ dùng để sử dụng thuốc lá điện tử.

Tang vật thu giữ gồm: 1.783 đầu vỏ nhựa bên trong chứa tinh dầu, 60 thân máy màu đen dùng để hút thuốc lá điện tử và hơn 2.000 đầu vỏ nhựa bên trong rỗng dùng để sản xuất thuốc lá điện tử.

Kết luận giám định của Phòng PC09 Công an TP.HCM xác định, toàn bộ 1.783 đầu vỏ nhựa bên trong chứa tinh dầu nêu trên đều có chứa chất ma túy, loại Etomidate. Công an phường Hòa Hưng sau đó đã bàn giao hồ sơ, tang vật và những người liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, Bảo và Quỳnh khai nhận số thuốc lá điện tử trên do một người phụ nữ tên "Susu" (chưa rõ lai lịch) cung cấp. Nhóm này có nhiệm vụ bán cho khách bằng hình thức giao hàng chuyển phát nhanh qua ứng dụng Be.

Để thuận tiện cho việc kinh doanh, người phụ nữ tên "Susu" còn thuê Trần Ngọc Phúc và Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng tham gia bán hàng. Riêng Nguyễn Bảo Lâm được thuê để phụ giao thuốc lá điện tử cho Bảo.

Dữ liệu điện tử thu thập được thể hiện, mỗi đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu ma túy được các bị can bán cho khách với giá dao động từ 1,6-2,5 triệu đồng; mỗi thân máy màu đen được bán với giá 1,4 triệu đồng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.