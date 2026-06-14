Phát hiện nhóm người tụ tập xe phân khối lớn tại khu đô thị đang thi công ở TP.HCM 14/06/2026 13:58

(PLO)- Lực lượng CSGT Rạch Chiếc phát hiện 4 người cùng nhiều xe mô tô phân khối lớn tụ tập tại khu dân cư đang thi công ở phường Long Phước, TP.HCM.

Ngày 14-6, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý tình trạng người điều khiển xe mô tô phân khối lớn tụ tập tại các khu dân cư, khu đô thị đang trong quá trình thi công để chạy xe, luyện tập kỹ năng điều khiển phương tiện.

Các xe mô tô phân khối lớn bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định sau khi lực lượng chức năng phát hiện tụ tập tại khu vực vắng dân cư. Ảnh: XUÂN MINH

Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số người điều khiển xe mô tô phân khối lớn tập trung tại các khu vực chưa có người dân sinh sống để “duyệt tay lái”, chạy sa hình, vượt chướng ngại vật và luyện tập kỹ năng điều khiển xe. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Trước thực trạng trên, đơn vị đã tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời bố trí nhiều tổ tuần tra kiểm soát hoạt động liên tục tại các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Qua công tác tuần tra, khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, tại tuyến đường D17 - D9 thuộc Khu dân cư Đông Tăng Long, phường Long Phước, TP.HCM, tổ công tác phát hiện 4 người điều khiển xe mô tô phân khối lớn tụ tập tại khu vực trên với các phương tiện mang biển số 59DB-194…, 59DB-194…, 50AC-607… và 50AF-769…

Tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra nhóm người cùng các xe mô tô phân khối lớn tụ tập tại Khu dân cư Đông Tăng Long, phường Long Phước, TP.HCM vào sáng 14-6. Ảnh: XUÂN MINH

Lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, trích xuất dữ liệu camera giám sát và tiến hành các biện pháp xác minh. Qua làm việc, những người liên quan khai nhận đã hẹn nhau đến khu vực này để chụp ảnh phương tiện và trao đổi về kỹ năng điều khiển xe mô tô phân khối lớn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra giấy tờ, ghi nhận hiện trường và thu thập dữ liệu phục vụ công tác xác minh vụ việc. Ảnh: XUÂN MINH

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 4 phương tiện để phục vụ công tác giám định, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức chạy xe, biểu diễn kỹ thuật và chạy sa hình trái phép; yêu cầu các trường hợp liên quan ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

CSGT lập biên bản vụ việc sau khi phát hiện 4 người điều khiển xe mô tô phân khối lớn tập trung tại khu đô thị đang trong quá trình thi công. Ảnh: XUÂN MINH

CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt là người điều khiển xe mô tô phân khối lớn, không tụ tập, tổ chức chạy xe, biểu diễn kỹ thuật hoặc chạy sa hình trái phép tại các khu vực công cộng và các khu dân cư đang thi công. Các hành vi lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, gây mất an ninh trật tự hoặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.