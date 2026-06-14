Phát hiện nhóm người tụ tập xe phân khối lớn tại khu đô thị đang thi công ở TP.HCM

Ngày 14-6, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý tình trạng người điều khiển xe mô tô phân khối lớn tụ tập tại các khu dân cư, khu đô thị đang trong quá trình thi công để chạy xe, luyện tập kỹ năng điều khiển phương tiện.
Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số người điều khiển xe mô tô phân khối lớn tập trung tại các khu vực chưa có người dân sinh sống để “duyệt tay lái”, chạy sa hình, vượt chướng ngại vật và luyện tập kỹ năng điều khiển xe. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.
Trước thực trạng trên, đơn vị đã tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời bố trí nhiều tổ tuần tra kiểm soát hoạt động liên tục tại các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.
Qua công tác tuần tra, khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, tại tuyến đường D17 - D9 thuộc Khu dân cư Đông Tăng Long, phường Long Phước, TP.HCM, tổ công tác phát hiện 4 người điều khiển xe mô tô phân khối lớn tụ tập tại khu vực trên với các phương tiện mang biển số 59DB-194…, 59DB-194…, 50AC-607… và 50AF-769…
Lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, trích xuất dữ liệu camera giám sát và tiến hành các biện pháp xác minh. Qua làm việc, những người liên quan khai nhận đã hẹn nhau đến khu vực này để chụp ảnh phương tiện và trao đổi về kỹ năng điều khiển xe mô tô phân khối lớn.
Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 4 phương tiện để phục vụ công tác giám định, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức chạy xe, biểu diễn kỹ thuật và chạy sa hình trái phép; yêu cầu các trường hợp liên quan ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.
CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt là người điều khiển xe mô tô phân khối lớn, không tụ tập, tổ chức chạy xe, biểu diễn kỹ thuật hoặc chạy sa hình trái phép tại các khu vực công cộng và các khu dân cư đang thi công. Các hành vi lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, gây mất an ninh trật tự hoặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.