Liên tiếp nhiều vụ cháy ở TP.HCM: Đừng chủ quan với nguy cơ trong khu dân cư 14/06/2026 11:44

(PLO)- Chỉ trong những ngày đầu tháng 6, TP.HCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy, gây thiệt hại lớn về tài sản, thậm chí khiến một người tử vong.

Những ngày qua, trên địa bàn TP.HCM liên tiếp ghi nhận các vụ cháy xảy ra tại căn hộ chung cư, nhà ở kết hợp kinh doanh đến nhà xưởng sản xuất. Thực tế này cho thấy nguy cơ cháy, nổ vẫn luôn hiện hữu nếu người dân lơ là, chủ quan trong sinh hoạt hằng ngày.

Liên tục xảy ra cháy

Ngày 14-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an xã Nhà Bè và Công an phường Bình Thới tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân hai vụ hoả hoạn vừa xảy ra trên địa bàn.

Chiều tối 13-6, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, hai vụ cháy đã xảy ra tại khu dân cư trên địa bàn TP.

Khói lửa bùng lên từ ban công ở chung cư Sunrise Riverside. Ảnh: H.TÂM

Khoảng 18 giờ, đám cháy bất ngờ bùng phát tại ban công một căn hộ thuộc chung cư Sunrise Riverside trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè. Khi phát hiện khói lửa, nhiều cư dân nhanh chóng di chuyển theo cầu thang bộ để thoát ra khu vực an toàn.

Nhờ sự phối hợp kịp thời của người dân và lực lượng chức năng, đám cháy nhanh chóng được khống chế, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong căn hộ bị lửa thiêu rụi.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, một căn nhà vừa để ở vừa kinh doanh trong hẻm đường Lạc Long Quân, phường Bình Thới, tiếp tục xảy ra cháy. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động ba xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM thực tập phương án chữa cháy. Ảnh: CA

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may không có thương vong về người nhưng nhiều hàng hóa, phụ kiện như ốp lưng điện thoại, gấu bông và các vật dụng khác bị hư hỏng.

Thiệt hại nặng nề từ các vụ cháy nhà dân, nhà xưởng

Trước đó, đêm 9-6, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Công ty gỗ G.O trên đường Hội Nghĩa 94, phường Bình Cơ, khiến hàng ngàn mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại khu vực sản xuất vào khoảng hơn 22 giờ. Dù các công nhân đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy và vòi nước để dập lửa tại chỗ, nhưng do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Đám cháy lớn bùng lên từ nhà xưởng công ty gỗ. Ảnh: XUÂN MINH

Chỉ trong thời gian ngắn, biển lửa đã bao trùm khu nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông. Nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra, một số hạng mục bị đổ sập do nhiệt độ quá cao.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Dù được khống chế sau nhiều giờ, vụ cháy vẫn gây thiệt hại lớn về tài sản.

Đáng buồn hơn, cũng trong ngày 9-6, một vụ cháy nhà dân tại phường Linh Xuân đã khiến một cụ bà tử vong.

Khoảng 12 giờ trưa, khói lửa bất ngờ bùng lên từ căn nhà cấp 4 trong hẻm trên đường Trục Chính 10. Người dân xung quanh đã nỗ lực chữa cháy nhưng không thành công. Khi lực lượng chức năng dập tắt được đám cháy và tiến vào bên trong kiểm tra, bà PTĐH (76 tuổi) được phát hiện đã tử vong.

Đám cháy khiến một cụ bà tử vong xảy ra tại phường Linh Xuân, ngày 9-6. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra cháy, cụ bà ở nhà một mình trong khi hai người cháu đi làm. Vụ việc là lời cảnh báo đau xót về những rủi ro có thể xảy ra đối với người già, trẻ em hoặc những người không có khả năng tự thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn.

Người dân cần chủ động phòng cháy từ chính ngôi nhà của mình

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo đó, các loại hàng hóa, vật dụng dễ cháy, phương tiện có chứa xăng dầu như ô tô, xe máy cần được bố trí cách xa khu vực bếp đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt. Người dân không nên dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy trong nhà; nếu cần thiết chỉ nên để số lượng tối thiểu và bảo quản tại khu vực riêng biệt, an toàn.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo hạn chế sử dụng các vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa, mút xốp để ốp tường, làm vách ngăn hoặc trang trí nội thất nhằm giảm nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố.

Người dân cần chủ động PCCC tại nơi ở để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ảnh. N.TÂN

Đối với hệ thống điện, mỗi gia đình cần lắp đặt đầy đủ các thiết bị bảo vệ như cầu dao, cầu chì, aptomat cho từng khu vực và thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn. Cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, ổ cắm, dây dẫn để kịp thời phát hiện hư hỏng, chập cháy. Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ phải kiểm tra khu vực đun nấu, nơi thờ cúng và tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Khi sử dụng bàn là, bếp điện, máy sấy tóc hoặc sạc điện thoại, xe đạp điện, xe máy điện cần có người trông coi. Không để trẻ em, người cao tuổi mắt kém hoặc người hạn chế khả năng nhận thức tự ý sử dụng các thiết bị điện.

Đối với khu vực thờ cúng, bàn thờ nên làm bằng vật liệu khó cháy, đèn, hương, nến... phải đặt trên bề mặt không cháy và cách xa vật liệu dễ bắt lửa. Khi đốt vàng mã cần có biện pháp che chắn để tránh tàn lửa bị gió cuốn gây cháy lan.

PC07 cũng lưu ý người dân không nên lắp đặt lồng sắt, lưới sắt bịt kín ban công, cửa sổ. Trường hợp đã lắp đặt phải bố trí cửa mở để tạo lối thoát nạn khi có sự cố. Những căn nhà chỉ có một lối thoát cần chủ động chuẩn bị phương án thoát hiểm thứ hai như thang dây, thang sắt ngoài nhà hoặc lối sang mái nhà liền kề.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình nên trang bị bình chữa cháy, các phương tiện cứu nạn ban đầu, tham gia mô hình “tổ liên gia an toàn PCCC”, đồng thời thường xuyên luyện tập các tình huống thoát nạn để chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

Khi phát hiện cháy, nổ hoặc tai nạn cần nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý ban đầu và tổ chức thoát nạn an toàn theo phương án đã được chuẩn bị từ trước.