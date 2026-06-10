Thi tốt nghiệp THPT năm 2026: TP.HCM có 8 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt 10/06/2026 16:14

(PLO)- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tại TP.HCM có 8 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt từ giám thị và các điểm thi để hoàn thành bài thi.

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tốt nghiệp THPT có 142.899 thí sinh dự thi. Trong đó, 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.

Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi này có 8 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt từ các điểm thi. Cụ thể, 6 điểm thi có thí sinh bị gãy tay do tai nạn, không thể tự viết bài ở các điểm thi Trường THCS Tôn Thất Tùng, THPT Tạ Quang Bửu, THPT Nguyễn Khuyến, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Bình An và THPT Bến Cát (mỗi điểm 1 thí sinh).

Bên cạnh đó, tại 2 điểm thi THCS Nguyễn Huệ và THCS Nguyễn Thái Bình mỗi điểm có 1 thí sinh tay yếu do khuyết tật cũng được bố trí phòng riêng.

Ở những điểm thi này, Sở GD&ĐT TP.HCM đã bố trí cán bộ coi thi không tham gia giảng dạy các môn thí sinh dự thi hỗ trợ viết bài. Phòng thi được bố trí 2 cán bộ coi thi và camera ghi hình liên tục.

Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh, thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết năm nay TP.HCM thay đổi phương thức giao đề do địa bàn mở rộng với cự ly xa nhất gần 200 km. TP.HCM xây dựng phương án vận chuyển, bàn giao phù hợp, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và tổ chức bàn giao đề thi trước 1 ngày.

Riêng khu vực đặc thù như Côn Đảo, TP chuẩn bị nhiều kịch bản, trong đó có phương án vận chuyển bằng đường hàng không để bảo đảm chủ động.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn.

Toàn quốc có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi THPT năm 2026, cao nhất trong nhiều năm, trong đó thí sinh tự do tăng đáng kể. Xu hướng lựa chọn các môn khoa học tự nhiên tiếp tục gia tăng; các môn thi mới áp dụng từ năm 2025 cũng thu hút đông đảo thí sinh.