30 học sinh xã đảo Thạnh An vượt biển vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT 10/06/2026 09:44

(PLO)- Sáng 10-6, 30 học sinh Trường THCS - THPT Thạnh An, xã Thạnh An, TP.HCM đã vượt biển vào đất liền để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo lãnh đạo Trường THCS - THPT Thạnh An, năm nay có 30 học sinh lớp 12. Sáng nay, các em đã đi đò vào đất liền để tham dự kỳ thi.

Học sinh của trường dự thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT An Nghĩa và Trường THPT Bình Khánh.

Học sinh xã đảo Thạnh An đi đò vào đất liền để chiều nay làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: HP

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, các em lưu trú tại Trường Tiểu học Bình Phước (xã Bình Khánh). Công tác ăn ở, sinh hoạt của học sinh được địa phương hỗ trợ, đồng thời UBND xã Bình Khánh phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt ba ngày thi.

Trường cũng cử năm giáo viên đi cùng để quản lý, chăm lo sinh hoạt, động viên tinh thần và đưa đón học sinh đến các điểm thi.

Trước đó, vào ngày 7-6, Đồn Biên phòng Thạnh An đã tổ chức buổi gặp mặt, động viên các em trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Xã đảo Thạnh An cách trung tâm TP.HCM khoảng 70 km. Do nằm biệt lập giữa vùng cửa biển, việc đi lại của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào giao thông đường thủy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 30 học sinh xã đảo Thạnh An tham dự tại 2 điểm thi. Ảnh: HP

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6. Chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh sẽ đến các điểm thi làm thủ tục.

Tại TP.HCM, có 142.899 thí sinh dự thi. Trong đó, 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.

Với số lượng thí sinh đông, Sở GD&ĐT tổ chức tại 246 điểm thi với 5.955 phòng được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Tại mỗi điểm thi đều bố trí các phòng dự phòng.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD&ĐT huy động 1.240 lãnh đạo điểm thi, 17.865 giám thị coi thi, 2.976 nhân viên phục vụ điểm thi, 744 công an trực tại điểm thi, 112 người trong ban in đề thi, còn ban vận chuyển và bàn giao đề thi là 425 người.

Sở GD&ĐT cũng cho biết các điểm thi được rà soát theo yêu cầu mới của Quy chế thi năm 2026. Trong đó, bố trí phòng thi tối đa 24 thí sinh; bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh; bố trí phòng chờ vào; phòng chờ ra; khu vực để vật dụng cá nhân của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25 mét.

Khác với năm ngoái, năm nay TP.HCM sẽ vận chuyển, bàn giao đề thi thực hiện 1 ngày trước kỳ thi cho điểm thi, bàn giao bài thi ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Sở cũng đã tính toán và xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi riêng cho điểm thi đặt tại đặc khu Côn Đảo bằng đường hàng không.

Bài thi được bảo quản tại khu vực an toàn, có camera giám sát 24/24 giờ. Việc vận chuyển, bàn giao bài thi được thực hiện theo quy định, có công an bảo vệ.