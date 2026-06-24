Muốn chuyển trường cho con ở TP.HCM, phụ huynh cần chuẩn bị gì? 24/06/2026 17:08

(PLO)- Phụ huynh, học sinh có nhu cầu chuyển trường tại TP.HCM năm học 2026-2027 cần lưu ý các quy định mới về hồ sơ và quy trình thực hiện. Sở GD&ĐT TP.HCM cũng nêu rõ điều kiện xét chuyển từ THPT tư thục sang công lập.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã có hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập học sinh trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học năm học 2026-2027.

Học sinh Trường Tiểu học Linh Chiểu, phường Thủ Đức trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối tượng chuyển trường

Theo hướng dẫn, đối tượng chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả gồm học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

Việc chuyển trường từ trường phổ thông bình thường sang trường phổ thông chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường THPT chuyên, trường phổ thông năng khiếu, nghệ thuật, thể dục, thể thao) thực hiện theo quy chế riêng của trường chuyên biệt đó.

Việc chuyển trường từ trường THPT tư thục sang trường THPT công lập do giám đốc Sở GD&ĐT quy định cụ bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch và thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục theo quy định trên địa bàn.

Học sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam chuyển đến các trường dạy chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam.

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Về hồ sơ chuyển trường:

- Đơn xin chuyển trường của học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ học sinh (bản điện tử hoặc bản giấy trong đó kê khai các thông tin cần thiết liên quan đến học sinh).

- Bản tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.

- Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

Trình tự, thủ tục chuyển trường:

- Học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến trên Cổng dịch vụ công. Trường hợp không thực hiện được việc nộp đơn và khai báo thông tin chuyển trường trên Cổng dịch vụ công, học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp trực tuyến hoặc nộp qua đường bưu điện.

- Trường nơi học sinh chuyển đến sẽ tiếp nhận hồ sơ học sinh, kiểm tra đối chiếu các thông tin để xem xét, quyết định theo quy định của giám đốc Sở GD&ĐT. Trường thông báo cho học sinh kết quả được chấp nhận vào nhập học tại trường hoặc không được chấp nhận trong thời gian không quá tám ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh. Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận.

- Trong thời gian không quá năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức khảo sát, trao đổi, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

Sở GD&ĐT lưu ý trong thời gian sau 10 ngày, kể từ ngày cấp giấy giới thiệu chuyển trường, trường tiếp nhận phải nhập đầy đủ thông tin của học sinh trên hệ thống quản lý chuyển trường của Sở GD&ĐT.

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Hồ sơ chuyển trường:

- Đơn xin chuyển trường của học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ học sinh (bản điện tử hoặc bản giấy trong đó kê khai các thông tin cần thiết liên quan đến học sinh).

- Bản tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.

- Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

Trình tự, thủ tục chuyển trường:

Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của trường nơi chuyển đến, học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định.

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Hồ sơ chuyển trường:

- Đơn xin chuyển trường của học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ học sinh (bản điện tử hoặc bản giấy trong đó kê khai các thông tin cần thiết liên quan đến học sinh).

- Bản tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.

- Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

Trình tự, thủ tục chuyển trường:

- Học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho trường nơi chuyển đến trên Cổng dịch vụ công. Trường hợp không thực hiện được việc nộp đơn và khai báo thông tin chuyển trường trên Cổng dịch vụ công, học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, qua đường bưu điện.

- Trường nơi chuyển đến tiếp nhận hồ sơ học sinh, kiểm tra đối chiếu các thông tin để xem xét, quyết định theo quy định của giám đốc Sở GD&ĐT. Trường thông báo cho học sinh kết quả được chấp nhận vào nhập học tại trường hoặc không được chấp nhận trong thời gian không quá năm ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận.

- Trong thời gian không quá năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

- Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của trường nơi chuyển đến, học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định.