TP.HCM chuyển trụ sở UBND quận 12 và Tân Phú cũ thành trường học 25/03/2026 09:55

(PLO)- Để giảm áp lực cho mùa tuyển sinh sắp tới, TP.HCM có kế hoạch chuyển đổi công năng của trụ sở UBND quận 12 và Tân Phú cũ thành trường liên cấp và trường THPT.

Sở Tài chính TP.HCM đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM xem xét, quyết định về việc tận dụng trụ sở UBND quận 12 cũ và quận Tân Phú để làm trường học.

Đồng ý chủ trương

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để trao đổi, thống nhất một số nội dung trình UBND TP về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh trụ sở UBND quận 12 cũ (cơ sở nhà, đất số 1 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An) và trụ sở UBND quận Tân Phú cũ (cơ sở nhà, đất số 70A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú) từ UBND phường Thới An, UBND phường Tân Phú sang Sở GD&ĐT quản lý, sử dụng làm trường học.

Sở Tài chính đang trình UBND TP.HCM ra quyết định điều chuyển trụ sở UBND quận 12 cũ sang Sở GD&ĐT tiếp nhận, quản lý để cải tạo thành trường liên cấp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sau khi làm việc với các đơn vị liên quan, Sở Tài chính chấp thuận chủ trương điều chuyển trụ sở UBND quận 12 và quận Tân Phú cũ sang Sở GD&ĐT tiếp nhận, quản lý để làm cơ sở giáo dục. Cụ thể, trường liên cấp (Tiểu học - THCS - THPT) tại số 1 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An và trường THPT tại số 70A đường Thoại Ngọc Hầu.

Sở Tài chính giao UBND phường Thới An và UBND phường Tân Phú di dời các đơn vị hiện còn đang sử dụng cơ sở đảm bảo phù hợp theo quy định; giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp UBND phường Thới An, UBND phường Tân Phú tiếp nhận, quản lý sau khi có quyết định điều chuyển của UBND TP.

Đồng thời, Sở GD&ĐT phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp để lập hồ sơ dự án theo Luật Đầu tư công, rà soát thông tin quy hoạch, đảm bảo đưa vào sử dụng, phục vụ năm học mới 2026-2027.

Phù hợp định hướng phát triển giáo dục của TP

Trụ sở UBND quận 12 cũ có diện tích 3.634,97 m2 tại đường Lê Thị Riêng, phường Thới An. Trụ sở UBND quận Tân Phú có diện tích đất 13.075 m2 tại số 70A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú.

Theo Sở GD&ĐT, hiện trạng cơ sở vật chất của hai trụ sở nêu trên cơ bản đáp ứng yêu cầu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thành trường THPT và trường liên cấp. Diện tích đất và công trình phù hợp với quy mô trường học, thuận lợi cho bố trí phòng học, phòng chức năng.

Việc chuyển đổi công trình nêu trên thành trường học phù hợp với định hướng phát triển giáo dục của TP, góp phần hoàn thiện mạng lưới trường phổ thông theo hướng đồng bộ.

Trường THPT Võ Trường Toản, phường Tân Thới Hiệp, đang được xây dựng, nâng cấp, cải tạo. Học sinh được bố trí sang học tạm tại trụ sở phòng GD&ĐT quận 12 cũ.

Phương án đầu tư cải tạo, sửa chữa, bổ sung các hạng mục cần thiết trên cơ sở kết cấu hiện trạng công trình hiện có để đưa vào hoạt động, tuyển sinh trong đầu năm học 2026-2027.

Sau đó, TP tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh trường học đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất. Kinh phí dự kiến từ ngân sách TP và các nguồn vốn hợp pháp khác, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả.

Cũng theo Sở GD&ĐT, việc xử lý, bố trí nhà, đất dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở thuộc lĩnh vực giáo dục là cần thiết, phù hợp với phát triển giáo dục của TP và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Giảm áp lực tuyển sinh, tăng phòng học

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay hiện Sở Tài chính đã có văn bản chấp thuận chủ trương và đang trình UBND TP.HCM ra quyết định giao hai trụ sở dôi dư cho ngành giáo dục.

Dự kiến ngay sau khi nhận được quyết định bàn giao, Sở GD&ĐT sẽ tiến hành cải tạo cấp bách để bổ sung thêm 20-30 phòng học.

"Trước mắt, các cơ sở này sẽ ưu tiên cho công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp vào năm học tới tại các khu vực đang chịu áp lực lớn. Sau đó, Sở sẽ đưa vào danh mục đầu tư công để xây dựng thành những ngôi trường quy chuẩn hơn" - ông Huy nhấn mạnh.

Ông Huy cũng cho biết đơn vị vừa thành lập đoàn giám sát thực tế các dự án tại các "điểm nóng". Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo thực hiện đưa 1.000 phòng học mới vào phục vụ ngay từ khai giảng năm học 2026-2027 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.

Để đạt được con số này, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các đơn vị liên quan đề nghị các chủ đầu tư và đơn vị thi công tại 14 dự án trọng điểm phải triển khai làm việc xuyên ngày đêm. Đây là nỗ lực nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành các dự án vốn được kế hoạch vào cuối quý IV năm nay sớm hơn để kịp tiến độ tuyển sinh.

Song song đó, 41 dự án chuyển tiếp khác cũng đang được rốt ráo hoàn thiện để cung ứng thêm khoảng 900 phòng học cho học sinh toàn TP.