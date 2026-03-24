TP.HCM công bố kết quả học sinh giỏi lớp 9 24/03/2026 21:03

(PLO)- Năm học 2025 - 2026, toàn TP.HCM có 2.567 thí sinh đoạt giải trong tổng số 5.278 học sinh đăng ký dự thi học sinh giỏi lớp 9.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP.

Năm học 2025 - 2026 có 5.278 học sinh đăng ký dự thi đến từ 418 trường trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, có 2.567 thí sinh đoạt giải ở tất cả các môn thi, bao gồm 67 giải Nhất, 659 giải Nhì và 1.841 giải Ba.

Thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi tại điểm thi Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP đã diễn ra ngày 18-3. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh/thành, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Học sinh dự thi ở các môn: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật (môn ngoại ngữ có phần thi nghe), Công nghệ (định hướng công nghiệp), Công nghệ (định hướng nông nghiệp), Tin học (lập trình trên máy vi tính).

Kỳ thi được tổ chức tại ba khu vực ở bảy điểm thi.

Khác với những năm trước, năm nay mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi.

Đối với đơn vị dự thi có từ một đến ba trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (định hướng công nghiệp), Công nghệ (định hướng nông nghiệp) tối đa 3 học sinh/môn thi; môn Khoa học tự nhiên tối đa 6 học sinh; môn Lịch sử và Địa lý tối đa 4 học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có từ bốn đến sáu trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (định hướng công nghiệp), Công nghệ (định hướng nông nghiệp) tối đa năm học sinh/môn; môn Khoa học tự nhiên tối đa chín học sinh; môn Lịch sử và Địa lý tối đa sáu học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có trên sáu trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (định hướng công nghiệp), Công nghệ (định hướng nông nghiệp) tối đa tám học sinh/môn; môn Khoa học tự nhiên tối đa 12 học sinh, môn Lịch sử và Địa lý tối đa tám học sinh.

Riêng đối với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (định hướng công nghiệp), Công nghệ (định hướng nông nghiệp) tối đa 10 học sinh/môn; môn Khoa học tự nhiên tối đa 24 học sinh, môn Lịch sử và Địa lý tối đa 16 học sinh.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, xếp thứ tự số phách theo điểm thi từ cao xuống thấp để xếp giải. Chỉ xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba) theo từng môn thi.

Tỉ lệ giải đối với mỗi môn thi: 5% giải Nhất, 20% giải Nhì, 35% giải ba trên tổng số học sinh dự thi.