Đề Văn học sinh giỏi lớp 9 tại TP.HCM: Thí sinh ấn tượng với chủ đề 'Chạm' 18/03/2026 12:22

(PLO)- Sau khi hoàn thành bài thi môn Văn, kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, nhiều thí sinh bày tỏ sự thích thú với từ khoá "Chạm" trong đề thi năm nay.

Sáng ngày 18-3, 5.278 thí sinh đã tham dự các môn thi của kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 tại TP.HCM.

Đề thi môn Văn khiến nhiều thí sinh bất ngờ khi đề cập đến chủ đề “Chạm”.

Các thí sinh Trần Bảo Diệp và Hồng Anh khá thích thú với đề Văn học sinh giỏi sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Em Trần Bảo Diệp, học sinh Trường THCS An Phú, phường An Khánh, cho biết đề gồm hai câu.

Câu 1 nghị luận xã hội đặt vấn đề "Hỏi để chạm tới trái tim/tâm hồn của người khác có phải không?" và yêu cầu học sinh thể hiện quan điểm.

Câu 2 phần nghị luận văn học yêu cầu phân tích một trong hai tác phẩm tự chọn (bao gồm bài thơ "Lỡ" của Vũ Quần Phương) để bàn về cách người đọc tiếp nhận văn học.

Bảo Diệp rất tâm đắc với câu nghị luận xã hội. Theo em, lời hỏi han giúp con người sẻ chia và đồng cảm. Mặt khác, việc lắng nghe và đặt câu hỏi giúp mỗi cá nhân có cơ hội trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau.

Hồng Anh, bạn học cùng trường, đánh giá có sự liên kết chặt chẽ giữa hai câu hỏi trong đề thi thông qua sự sẻ chia: "Câu một là sự đồng cảm giữa người với người trong cuộc sống. Câu hai là sự đồng cảm giữa nhà văn và người đọc thông qua tác phẩm văn học".

"Chúng ta hỏi để trao đi yêu thương thay vì sống vô cảm. Tuy nhiên, sự kết nối chỉ thực sự chạm đến chiều sâu tâm hồn khi cả hai phía đều sẵn sàng mở lòng đón nhận"- Hồng Anh nói.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 với sự tham gia của 5.278 học sinh, trải đều ở tất cả các môn. Ảnh: HĐ

Dù đánh giá đề thi năm nay có độ khó nhất định và không hoàn toàn thuộc "sở trường" nhưng Hồng Anh cho biết nội dung đề mang lại cảm hứng viết và phản ánh sâu sắc các giá trị tinh thần trong xã hội hiện đại.

Nguyễn Tường Lam, học sinh Trường THCS Bình Quới Tây, phường Bình Quới, cũng đã có những chia sẻ về thông điệp mà đề thi gửi gắm. Tường Lam cho biết đề thi có cấu trúc chặt chẽ với hai phần cùng xoay quanh từ khóa "Chạm".

Phần nghị luận xã hội đặt vấn đề về cách chạm vào thế giới nội tâm của người khác. Trong khi đó, phần nghị luận văn học khơi gợi cách người đọc chạm đến vẻ đẹp văn chương qua hai tác phẩm tự chọn là Áo cũ (Yến Lan) và Lỡ (Vũ Quần Phương).

Lam chọn phân tích bài thơ Áo cũ vì cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa văn học và đời sống.

"Cả hai câu hỏi đều hướng về sự thấu hiểu. Trong khi phần nghị luận xã hội nhắc nhở về việc chúng ta đang sống quá vội vã, thiếu đi những sự quan tâm giản dị, thì bài thơ Áo cũ lại như một lời nhắn nhủ sâu sắc về tình cảm gia đình, thực sự chạm đến cảm xúc người đọc" - thí sinh này nói.

Nhiều thí sinh đánh giá, nội dung rất sát với thực tế của thế hệ trẻ hiện nay.

"Đề thi rất hay vì đã phản ánh đúng thực trạng người trẻ đang quá phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ mà đôi khi lãng quên việc dành tình cảm cho gia đình và quan tâm đến các giá trị thực tế của xã hội".

Đây là kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh/thành và chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, sau khi hoàn tất việc chấm điểm bài thi, xếp thứ tự số phách theo điểm thi từ cao xuống thấp để xếp giải.

Chỉ xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba) theo từng môn thi.

Tỉ lệ giải đối với mỗi môn thi: 5% giải Nhất, 20% giải Nhì, 35% giải ba trên tổng số học sinh dự thi.