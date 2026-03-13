TP.HCM: Trường chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu với 305 giải học sinh giỏi lớp 12 13/03/2026 09:02

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố. Với 305 giải, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải.

Kỳ thi năm nay ghi nhận sự tham gia của 242 trường trên toàn thành phố. Theo thống kê từ Sở GD&ĐT, có đến 223 trường có học sinh đạt giải (chiếm tỉ lệ 92,15%).

Trong đó, khối công lập có 158 trường có giải (chiếm 70,85%); khối tư thục có 65 trường có giải (chiếm 29,15%).

Thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo thống kê, 41 trường có giải nhất gồm 37 trường công lập và 4 trường ngoài công lập.

Các trường đạt nhiều giải vẫn là những cái tên quen thuộc.

Danh sách các trường đạt nhiều giải tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 12. Ảnh: NQ

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP đã diễn ra ngày 4-3. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh/thành.

Kỳ thi với sự tham dự của 9.082 thí sinh, trong đó khu vực 1 là 6.781, khu vực 2 là 1.159, khu vực 3 là 1.142.

Đối tượng tham dự kỳ thi là các em đang học lớp 12 tại các trường phổ thông, có kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I năm học 2025-2026 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của các đơn vị dự thi.

Các môn toán, vật lý, hoá học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lí, giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung (các môn ngoại ngữ có phần thi nghe), công nghệ (định hướng công nghiệp), công nghệ (định hướng nông nghiệp) thi bằng hình thức tự luận.

Môn tin học với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Các môn thi trong thời gian 120 phút.

Sở GD&ĐT lưu ý học sinh lớp 12 trong đội tuyển (chính thức) học sinh giỏi của TP dự kỳ thi cấp quốc gia không được tham gia kỳ thi.

Học sinh lớp 12 của các trường chuyên và trường có lớp chuyên đều phải tham gia.

Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức xếp giải cá nhân (nhất, nhì, ba) theo từng môn thi.

Tỉ lệ giải đối với môn thi: 5% giải nhất, 20% giải nhì và 35% giải ba trên tổng số học sinh dự thi.