Gộp giấy báo dự thi, siết chặt quy trình phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2026 11/03/2026 17:43

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 13/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo Bộ, kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định định dạng và cấu trúc đề thi, tuy nhiên sẽ có nhiều thay đổi về mặt thủ tục hành chính, quyền lợi thí sinh so với quy định cũ.

Một trong những thay đổi mang tính đột phá là việc tối giản hóa giấy tờ dự thi. Theo đó, Bộ GDĐT quyết định tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại duy nhất là giấy báo dự thi.

Đồng thời, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi cũng được gộp chung thành giấy chứng nhận kết quả thi. Các loại giấy tờ này sẽ do chính trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Mỗi thí sinh chỉ được cấp một giấy chứng nhận kết quả thi với một mã số xác định duy nhất. Hồ sơ đăng ký dự thi cũng chỉ lưu tại trường phổ thông.

So với quy định cũ, trước đây, thí sinh phải nhận và bảo quản nhiều loại giấy tờ ở các khâu khác nhau (thẻ dự thi riêng, giấy báo riêng, chứng nhận tốt nghiệp tạm thời riêng). Việc gộp giấy tờ giúp giảm thiểu rủi ro thất lạc và tạo sự thuận tiện tối đa cho thí sinh.

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 13/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: PHI HÙNG

Bên cạnh đó, quy định mới cũng rút ngắn thời gian nộp đơn phúc khảo, bắt buộc đối thoại khi lệch điểm.

Cụ thể, thời gian để nơi đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh được rút ngắn (từ 10 ngày) xuống còn 5 ngày kể từ ngày công bố điểm thi. Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đã công bố từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Tất cả các trường hợp điều chỉnh điểm đều bắt buộc phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo chấm phúc khảo và các giám khảo chấm trước đây, đồng thời phải lập biên bản. Nếu phát hiện biểu hiện tiêu cực, phải báo cáo lãnh đạo ban phúc khảo để xử lý.

So với quy định cũ, việc giảm thời gian thu nhận đơn giúp thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, tạo thuận lợi cho thí sinh trong công tác xét tuyển đại học, học nghề. Quy định bắt buộc đối thoại trực tiếp (có ghi biên bản) đối với mọi trường hợp lệch điểm (dù tăng hay giảm từ 0,25 điểm) cho thấy sự siết chặt kỷ luật, minh bạch hóa tối đa khâu chấm thi.

Thông tư 13/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 24-4-2026. Bộ GD&ĐT cho biết sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi ngay trong tháng 3 và tổ chức tập huấn cho tất cả 34 Sở GD&ĐT trên cả nước.