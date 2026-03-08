Những trường đại học nào xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2026? 08/03/2026 11:50

(PLO)- Theo thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM, đến nay đã có đến 112 cơ sở đào tạo đăng ký sử dụng điểm của kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đầu vào năm 2026.

Theo công bố mới nhất của ĐH Quốc gia TP.HCM, tính đến nay đã có đến 112 cơ sở đào tạo đăng ký sử dụng điểm của kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đầu vào năm 2026. Trong đó, có tám trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, 94 trường ĐH ngoài hệ thống và 10 trường cao đẳng.

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM là kỳ thi tuyển sinh riêng có quy mô lớn nhất cả nước hàng năm. Kỳ thi này được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển vào các cơ sở giáo dục ĐH trên cả nước, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam.

Theo công bố của ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 2026 là năm ghi nhận số thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 cao nhất trong lịch sử chín năm tổ chức của kỳ thi này với 137.376 thí sinh, tăng 5,14% so với năm 2025.

Thông tin từ Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM, để tổ chức kỳ thi đợt 1 này, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ phối hợp với 57 cơ sở đào tạo để tổ chức các địa điểm thi, từ TP Huế đến tỉnh Cà Mau.

Kỳ thi chính thức được tổ chức vào sáng chủ nhật, ngày 5-4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập. Cụ thể, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc di chuyển đến địa điểm thi. Và dự kiến, số địa điểm thi sẽ tăng hơn năm trước, tập trung nhiều ở một số địa phương đông thí sinh như TP.HCM, Đồng Nai…

Danh sách các cơ sở đào tạo có sử dụng điểm thi như sau:

Theo công bố của ĐH Quốc gia TP.HCM, bài thi năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, làm bài thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần chính, tổng điểm bài thi là 1.200, mỗi câu hỏi có trọng số điểm khác nhau tùy theo độ khó, độ phân biệt.

Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh; phần toán học gồm 30 câu; phần tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.