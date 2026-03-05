Giảm định mức giờ dạy mỗi ngày cho giáo viên mầm non 05/03/2026 06:15

(PLO)- Giáo viên mầm non dạy 2 buổi mỗi ngày được giảm định mức còn 5 giờ 30 phút/ngày, thay vì 6 giờ như trước đây.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 11/2026 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

Thời gian làm việc của giáo viên mầm non được tính theo năm học, quy đổi thành giờ dạy và bảo đảm 40 giờ/tuần. Thời gian làm việc trong năm học là 42 tuần, được phân bổ gồm 35 tuần giảng dạy, 4 tuần học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ và 3 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới cùng tổng kết năm học.

Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng cũng thực hiện thời gian làm việc bảo đảm 40 giờ/tuần, bao gồm cả thời gian giảng dạy theo định mức nhằm nắm bắt mục tiêu chương trình, nâng cao hiệu quả quản lý.

Về định mức giờ dạy hàng ngày đối với giáo viên, người dạy các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày có định mức giảng dạy 5 giờ 30 phút/ngày (quy định cũ là 6 giờ/ngày). Trong khi đó, giáo viên dạy các lớp học 1 buổi/ngày có định mức giảng dạy là 4 giờ/ngày.

Đối với cán bộ quản lý, định mức giờ dạy được tính theo tuần, trong đó hiệu trưởng dạy 2 giờ/tuần và phó hiệu trưởng giảng dạy 4 giờ/tuần.

Cán bộ quản lý không được sử dụng các giờ quy đổi từ hoạt động chuyên môn để thay thế cho định mức giờ dạy này.

Ảnh minh hoạ: PHẠM ANH

Thông tư cũng quy định chi tiết chế độ giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm. Cụ thể, tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 giờ dạy/tuần, tổ phó chuyên môn được giảm 1 giờ dạy/tuần.

Giáo viên kiêm nhiệm chức vụ bí thư Đoàn thanh niên được giảm không quá 2 giờ dạy/tuần do hiệu trưởng quyết định bằng văn bản. Các vị trí kiêm nhiệm khác như hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, văn thư và thư viện đều được giảm 2 giờ dạy/tuần.

Đặc biệt, giáo viên trong thời gian tập sự hoặc nữ giáo viên có con nhỏ từ 12 tháng tuổi trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần.

Khi dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập và đã giảng dạy đủ số giờ quy định, cứ có 1 trẻ khuyết tật trong lớp thì giáo viên được giảm 30 phút làm việc mỗi ngày.

Giáo viên làm báo cáo viên tại các lớp tập huấn chuyên môn hoặc dạy minh họa tại các buổi sinh hoạt chuyên môn thì 1 tiết dạy thực tế được quy đổi thành 1 giờ dạy.

Việc tham gia trông trẻ buổi trưa được tính không quá 2 giờ dạy cho mỗi buổi, phụ thuộc vào quyết định của hiệu trưởng căn cứ trên số lượng trẻ ở lại bán trú.

Giáo viên tham gia làm ban giám khảo trong các hội thi cấp trường theo kế hoạch cũng được tính 1 tiết chấm thi trực tiếp bằng 1 giờ dạy.

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm thời gian nghỉ hè theo quy định của Chính phủ, nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác tuân thủ Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. Điểm nổi bật là khi thời gian nghỉ hè trùng với thời gian nghỉ thai sản, giáo viên nữ sẽ được bố trí thời gian nghỉ hè trước hoặc sau thời gian thai sản.

Lịch nghỉ hè của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng được bố trí linh hoạt đan xen trong năm và trong dịp hè của giáo viên, bảo đảm các hoạt động của trường diễn ra bình thường.

Thông tư 11/2026 có hiệu lực thi hành từ 4-3-2026, thay thế Thông tư 48/2011.