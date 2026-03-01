Giữa làn sóng xét tuyển mới, nhiều trường đại học vẫn 'đi lối riêng' 01/03/2026 09:08

(PLO)- Thay vì xét tuyển tổng hợp theo xu hướng mới, năm 2026, nhiều trường đại học vẫn duy trì nhiều phương thức xét tuyển, có trường dành đa số chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2026, nhiều cơ sở đào tạo đại học (ĐH) đồng loạt điều chỉnh phương án xét tuyển theo hướng giảm mạnh số phương thức xét tuyển, đồng thời lần đầu triển khai hình thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp nhiều tiêu chí điểm số khác nhau.

Tuy vậy, không ít trường ĐH vẫn duy trì các phương thức xét tuyển riêng biệt, dựa trên từng loại điểm số, giúp tăng cơ hội cho đa dạng thí sinh.

Xét đến 5 phương thức, rộng cửa cho thí sinh

Năm 2026, Trường Đại học Công Thương TP.HCM tuyển sinh 39 ngành đào tạo, trải rộng ở các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, quản trị, du lịch, ngôn ngữ và luật.

So với xu hướng chung của nhiều cơ sở đào tạo trong năm nay, trường vẫn duy trì ổn định các phương thức xét tuyển theo từng loại điểm số. Cụ thể, trường áp dụng năm phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của cả ba năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12; xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026.

Cùng đó là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển theo kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức, kết hợp với kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành đào tạo.

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công Thương TP.HCM, việc duy trì đa phương thức xét tuyển được cho là phù hợp với bối cảnh tuyển sinh hiện nay, mở rộng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh và giảm áp lực khi thí sinh không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất.

Cũng theo đại diện nhà trường, từ năm 2028, Trường ĐH Công Thương TP.HCM mới dự kiến dừng xét tuyển bằng học bạ THPT. Thay vào đó, trường sẽ triển khai phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp giữa học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, nhằm đánh giá toàn diện hơn năng lực học tập của thí sinh.



Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Ảnh: ĐP

Tương tự, ThS Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo, Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh bậc ĐH chính quy 4.200 chỉ tiêu. Trường dự kiến mở thêm bốn ngành đào tạo mới, gồm Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Về phương thức xét tuyển, trường sẽ áp dụng năm phương thức độc lập. Trong đó, trường thực hiện tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh trình độ ĐH của Bộ GD&ĐT và của Trường ĐH Luật TP.HCM, dành cho những học sinh có thành tích cao trong học tập.

Thứ hai, trường xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả Kỳ thi SAT của Mỹ. Thứ ba là xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh học tại các trường trong danh sách THPT được ưu tiên xét tuyển năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Thứ tư, trường xét tuyển thí sinh có kết quả Kỳ thi V-SAT do các đơn vị khác tổ chức và thứ năm là tiếp tục xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo công bố của Trường ĐH Tài chính - Marketing, năm 2026, trường tuyển sinh bậc ĐH chính quy với tổng chỉ tiêu tối đa 6.940 sinh viên cho 25 ngành đào tạo. Các ngành học được tổ chức theo bốn chương trình đào tạo gồm chương trình chuẩn, chương trình định hướng đặc thù, chương trình tiếng Anh tích hợp, chương trình tiếng Anh toàn phần và chương trình tài năng.

Về phương thức xét tuyển, năm 2026, Trường xét tuyển ĐH chính quy theo năm phương thức. Bao gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH của Bộ GD&ĐT, xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính (V-SAT) và xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thông tin từ nhà trường, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng chung cho tất cả các phương thức xét tuyển là 18 điểm theo thang điểm 30.

Sư phạm, y dược vẫn dành chỉ tiêu lớn cho điểm thi tốt nghiệp THPT

Theo thông báo phương án tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ chính quy năm 2026 của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, năm nay trường tuyển hơn 5.700 chỉ tiêu, trong đó hơn 4.700 chỉ tiêu dành cho cơ sở chính tại TP.HCM.

Các ngành có quy mô tuyển sinh lớn nhất tiếp tục tập trung ở khối sư phạm, gồm ngành giáo dục mầm non với khoảng 600 chỉ tiêu và giáo dục tiểu học với khoảng 550 chỉ tiêu. Những ngành còn lại có chỉ tiêu dao động 30-250 sinh viên/ngành.

Về phương thức xét tuyển, trường duy trì nhiều phương thức xét tuyển theo từng nhóm đối tượng và loại điểm số cụ thể. Cụ thể, trường tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định, xét tuyển đối với thí sinh là học sinh lớp chuyên, xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp với kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức.

Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2026.

Cùng với đó, ở khối trường y dược, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 2.155 sinh viên. Đặc biệt, trường áp dụng hai phương thức xét tuyển là dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định, đồng thời dành một phần chỉ tiêu cho lưu học sinh Lào và Campuchia theo diện học bổng của TP.HCM.

Cụ thể, trường tuyển sinh 13 ngành đào tạo, trong đó ngành Y khoa có chỉ tiêu lớn nhất với 830 sinh viên, kế đến là Điều dưỡng 400 chỉ tiêu.

Đặc biệt, phương thức chủ yếu chiếm đa số chỉ tiêu là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo. Trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước.

Các tổ hợp môn xét tuyển được áp dụng theo thang điểm 30, không nhân hệ số, trong đó môn Toán là môn bắt buộc. Những tổ hợp được sử dụng gồm B00, B03, B08, A00, A01, D01 và D07. Trường không quy định chênh lệch điểm giữa các tổ hợp trong cùng một ngành. Đối với các ngành có sử dụng tổ hợp có môn tiếng Anh, Trường chỉ áp dụng với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2026 và không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm xét tuyển.

Trường cũng lưu ý không áp dụng điểm thưởng trong tuyển sinh năm 2026. Trong trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, tiêu chí phụ được sử dụng là điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Ngoài ra, nhiều trường ĐH ngoài công lập vẫn duy trì các phương thức xét tuyển độc lập với từng tiêu chí điểm số, như Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Văn Lang…