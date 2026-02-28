Bà Lê Thụy Mỵ Châu ứng cử Đại biểu Quốc hội: Giáo dục phải đi trước trong chiến lược phát triển 28/02/2026 10:38

Với mong muốn được cử tri tin tưởng trao cơ hội tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, bà Lê Thuỵ Mỵ Châu đã chia sẻ chương trình hành động, trọng tâm là hiện đại hóa học đường và cải thiện đời sống giáo viên.

Bà Lê Thuỵ Mỵ Châu, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ưu tiên nguồn lực cho giáo dục mầm non và phổ thông

Một trong những nội dung bà Lê Thụy Mỵ Châu cam kết thực hiện là quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất học đường, đảm bảo không gian học tập đạt chuẩn, hạn chế quá tải lớp học.

Theo bà, giáo dục phải luôn được ưu tiên đi trước một bước trong mọi chiến lược phát triển. Bằng việc đề xuất các cơ chế đặc thù nhằm thu hút nguồn lực xã hội hóa, bà quyết tâm xóa bỏ tình trạng quá tải sĩ số và rút ngắn khoảng cách giáo dục. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo mọi trẻ em đều được thụ hưởng môi trường sư phạm khang trang ngay tại nơi cư trú.

Một vấn đề nữa được bà chú trọng là mạnh dạn đề xuất cải thiện thu nhập và chế độ đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên. Bà nhận định đây không chỉ là bài toán kinh tế mà là sứ mệnh vì tương lai thế hệ trẻ.

Đặc biệt với giáo viên mầm non, bà đề xuất xây dựng những chính sách để đưa mức lương tiệm cận với các cấp học khác, đảm bảo thu nhập tương xứng với tâm sức bỏ ra để thầy cô an tâm công tác.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Bà Lê Thụy Mỵ Châu đặt ra vấn đề đẩy mạnh hội nhập quốc tế bởi giáo dục không thể tụt hậu so với dòng chảy công nghệ thế giới. Bà đề xuất xây dựng chính sách, hành lang pháp lý để thúc đẩy lộ trình đưa “tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường” và phủ sóng “mô hình trường học số” đến từng địa phương.

Bà Lê Thuỵ Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cùng với các bé Trường Mầm non Tuổi Thơ, phường Hoà Hưng. Ảnh: TH

Bà Lê Thụy Mỵ Châu chia sẻ việc được ứng cử Đại biểu Quốc hội là vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao. Bà cam kết nếu được cử tri tin tưởng sẽ luôn giữ vững đạo đức, lấy dân làm gốc và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đồng thời, duy trì mối liên hệ thường xuyên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và mang các ý kiến, góp ý đó đến nghị trường.

Bà cam kết tham gia đầy đủ các kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp thẳng thắn vào những vấn đề chiến lược. Cạnh đó, tập trung giám sát việc triển khai các chính sách đổi mới giáo dục, tính minh bạch trong quản lý ngân sách và tiến độ của các chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.