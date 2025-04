Giáo dục mầm non TP.HCM: 50 năm với những cột mốc đáng nhớ 18/04/2025 17:33

Ngày 18-4, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức Ngày hội phát triển giáo dục mầm non chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Nhiều cột mốc đáng nhớ

Ngày hội có sự tham dự của nguyên lãnh đạo, chuyên viên Sở GD&ĐT TP.HCM phụ trách bậc học mầm non qua các thời kỳ.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại ngày hội. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu cho biết nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển, bậc học mầm non của thành phố đã trải qua những cột mốc phát triển đáng nhớ.

Ngay sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ năm 1975, giáo dục mầm non bắt đầu được xây dựng từ những cơ sở nuôi dạy trẻ nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ con em cán bộ, công nhân viên trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Các trường mầm non đầu tiên như Trường Mầm non 19/5, Trường Mầm non TP ra đời, đánh dấu bước khởi đầu cho một hệ thống giáo dục mầm non chính quy.

Những năm 1980, giáo dục mầm non được chú trọng hơn với sự mở rộng các cơ sở giáo dục công lập và sự tham gia của các cơ sở ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu tri ân các nhà giáo qua các thời kỳ . Ảnh: NQ

Đến thập niên 1990, TP đã có bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa chương trình giáo dục mầm non, xây dựng đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và nâng cấp cơ sở vật chất. Số lượng cơ sở giáo dục mầm non tăng đáng kể, từ vài trăm lên hàng nghìn cơ sở, phủ khắp các quận, huyện.

Bước sang thế kỷ 21, giáo dục mầm non TP đón nhận những cơ hội mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các chương trình giáo dục tiên tiến được áp dụng, các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia lần lượt ra đời.

Từ năm 2010 đến nay, giáo dục mầm non TP tiếp tục có những bước đột phá. Đó là hệ thống 3.252 cơ sở giáo dục mầm non khang trang, hiện đại, trải rộng khắp 21 quận, huyện và TP Thủ Đức là minh chứng rõ nét cho sự phát triển vượt bậc. Các chương trình giáo dục mầm non được đổi mới theo hướng tích hợp, chú trọng phát triển kỹ năng sống, tư duy sáng tạo và giá trị nhân văn cho trẻ.

Nhiều hoạt động thú vị

Tại ngày hội phát triển giáo dục mầm non đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Hàng trăm trẻ mầm non đã đồng diễn thể dục cùng các thầy cô. Trong trang phục cờ đỏ, sao vàng, các em như những chiến sĩ tương lai luôn giương cao ngọn cờ tổ quốc.

Cô trò Trường Mầm non TP đồng diễn thể dục. Ảnh: NQ

Cùng lúc, nhiều điểm cầu khác tại các quận, huyện cũng thực hiện những tiết mục đồng diễn thể dục, hướng đến giáo dục cho trẻ mầm non tình yêu quê hương, đất nước.

Đến với ngày hội, trẻ được trải nghiệm hoạt động thể thao mang dáng dấp lịch sử như: Chui hầm, leo dốc, đu dây.

Các bé được trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị tại ngày hội. Ảnh: NQ

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng đã trưng bày triển lãm các bức tranh do trẻ mầm non thực hiện, cùng với những hình ảnh, tư liệu giới thiệu các giai đoạn phát triển của ngành giáo dục mầm non TP.HCM.