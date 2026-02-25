TP.HCM yêu cầu hoàn tất rà soát sách giáo khoa mới trước 28-2-2026 25/02/2026 10:38

(PLO)- Chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường báo cáo nhu cầu sách giáo khoa và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trước ngày 28-2-2026.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ra văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục về việc tăng cường quản lý và triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất cho năm học 2026-2027.

Một tiết học của học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định (TP.HCM). Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu được Sở GD&ĐT nhấn mạnh là tổ chức triển khai sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất tại các trường.

Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo tổ chuyên môn nghiên cứu kỹ lưỡng cấu trúc và nội dung của bộ sách giáo khoa thống nhất thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt cụm chuyên môn để gắn kết việc sử dụng sách với thực tế giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, các trường cần rà soát và xây dựng lại kế hoạch giáo dục nhà trường, phân phối chương trình cũng như kế hoạch giảng dạy của giáo viên.

Từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: PQ

Tất cả điều chỉnh này phải đảm bảo tính tương thích với chương trình giáo dục phổ thông, bộ sách giáo khoa mới sẽ chính thức được áp dụng từ năm học 2026-2027.

Công tác quản lý, tư vấn và kiểm tra việc triển khai tại cơ sở sẽ được tăng cường, đảm bảo đồng bộ trong cả dạy học lẫn kiểm tra đánh giá.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường khẩn trương rà soát nhu cầu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 chi tiết theo từng khối lớp và môn học. Thông tin này phải được báo cáo chính xác về Sở qua hệ thống quản lý trực tuyến trước ngày 28-2-2026.

Đặc biệt, Sở yêu cầu các trường chủ động đảm bảo điều kiện tiếp cận sách giáo khoa cho học sinh vùng khó khăn, thuộc diện chính sách. Không để học sinh nào thiếu sách giáo khoa khi bước vào năm học mới.

Nhận định giáo viên là nhân tố quyết định hiệu quả của bộ sách mới, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Tương tự như báo cáo nhu cầu sách, dữ liệu về đào tạo cũng phải gửi về Sở trước ngày 28-2-2026.

Quan điểm của Sở GD&ĐT TP.HCM là việc bồi dưỡng phải dựa trên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của từng cơ sở, kết hợp với các hình thức tự học và sinh hoạt chuyên môn linh hoạt. Yêu cầu đặt ra là công tác tập huấn phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.