Trường Đại học Sài Gòn công bố học phí dự kiến mới, cao nhất hơn 212 triệu đồng/khóa 12/03/2026 12:41

(PLO)- Năm 2026, Trường Đại học Sài Gòn dự kiến tuyển đến 5.600 chỉ tiêu, mở hai ngành mới và sẽ tuyển sinh theo bốn phương thức.

Ngày 12-3, Trường Đại học Sài Gòn đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026 đối với bậc đại học chính quy với tổng chỉ tiêu 5.600, tăng 380 chỉ tiêu so với năm 2025.

Năm nay, trường dự kiến tuyển sinh thêm hai ngành mới là cử nhân toán học với 50 chỉ tiêu và 30 chỉ tiêu cử nhân hóa học.

Theo thông tin công bố, năm 2026, Trường Đại học Sài Gòn tiếp tục áp dụng bốn phương thức tuyển sinh:

Phương thức thứ nhất, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Phương thức thứ hai, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026, áp dụng cho các ngành không thuộc nhóm đào tạo giáo viên.

Phương thức thứ ba, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT).

Phương thức thứ tư là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, áp dụng cho tất cả ngành đào tạo của trường.

Đối với các ngành có môn năng khiếu như sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật và giáo dục mầm non, thí sinh phải tham dự kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Sài Gòn tổ chức. Kỳ thi năng khiếu dự kiến diễn ra trong ba ngày 16, 17 và 18-6. Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 6-4 đến 22-5 trên cổng thông tin tuyển sinh của trường. Riêng ngành sư phạm mỹ thuật, nhà trường chấp nhận kết quả thi các môn hình họa và trang trí từ một số trường ĐH đào tạo mỹ thuật và kiến trúc khác để xét tuyển.

Bên cạnh đó, năm 2026 Trường ĐH Sài Gòn cũng tổ chức kỳ thi V-SAT với ba đợt thi vào các ngày 28 và 29-3, ngày 11-4 và các ngày 9, 10-5. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống của trường.

Một điểm đáng chú ý trong tuyển sinh năm 2026 là trường tiếp tục áp dụng việc quy đổi chứng chỉ tiếng Anh sang điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển đối với phương thức sử dụng kết quả thi V-SAT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Danh mục chứng chỉ và mức quy đổi điểm được công bố chi tiết trong đề án tuyển sinh của trường.

Nhà trường cũng duy trì chính sách điểm cộng cho thí sinh khi xét tuyển. Các loại điểm cộng có thể bao gồm điểm khuyến khích, điểm thưởng hoặc điểm xét thưởng, nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển.

Về học phí, theo bảng dự kiến trong đề án tuyển sinh năm 2026, mức học phí được tính theo tổng chi phí toàn khóa. Các ngành đào tạo giáo viên có học phí khoảng 84,04 triệu đồng/khóa, ngành quản lý giáo dục khoảng 102,1 triệu đồng/khóa.

Phần lớn các ngành còn lại dao động từ khoảng 122,52 đến 165,49 triệu đồng/khóa tùy lĩnh vực đào tạo. Với các chương trình chất lượng cao, học phí cao hơn, từ khoảng 158,26 đến 212,77 triệu đồng cho toàn khóa.

Học phí từng ngành/nhóm ngành như sau: