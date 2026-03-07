Trường ĐH Luật TP.HCM khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm truyền thống

Chuỗi hoạt động được mở đầu bằng Team building dành cho toàn thể viên chức và người lao động của trường, đây không chỉ là một sự kiện gắn kết tập thể mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời chia sẻ tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.
Trong khuôn khổ chương trình đồng diễn, sáng ngày 7-3, gần 500 viên chức, người lao động và cựu sinh viên, học viên trường đang sinh sống, công tác tại tỉnh Khánh Hòa đã tham gia xếp hình logo Kỷ niệm 50 năm và đồng diễn Flashmob trên nền nhạc truyền thống của trường.
TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM chia sẻ: 50 năm qua, từ một cơ sở tiền thân khiêm tốn ULAW đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt để ngày hôm nay trở thành một trường đại học trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật.
Trường đã có những phát triển mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Uy tín và thương hiệu Trường ĐH Luật TP.HCM đã được định vị là một trường đại học uy tín trong nước và quốc tế.
Với truyền thống và những thành tựu của ULAW 50 năm qua, trong giai đoạn tới, ULAW sẽ tiếp tục phát triển bền vững theo hướng đa ngành, liên lĩnh vực. Trong đó, pháp luật được xác định là lĩnh vực trọng điểm. Đồng thời, ULAW sẽ trở thành một đại học định hướng nghiên cứu và đại học số; chuyển đổi số mạnh mẽ trong các hoạt động quản lý, đào tạo và nghiên cứu của trường.
Chuỗi hoạt động quan trọng trong tháng 3-2026
- Ngày 30-3, Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
- Ngày 28-3, Gala kết nối các thế hệ cựu người học.
- Ngày 21 và 23-3, Hội trại thắp lửa truyền thống.
- Ngày 18-3, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đào tạo tiến sĩ luật tại Trường Đại học Luật TP.HCM: Hành trình tri thức và lan tỏa giá trị pháp lý”.
- Ngày 20-3, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát triển Trường Đại học Luật TP.HCM thành đại học đa ngành – Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam”.
Đồng thời, Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng báo Pháp luật TP.HCM tổ chức xét chọn và vinh danh Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026 nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật tại Việt Nam.