Trường ĐH Luật TP.HCM khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm truyền thống 07/03/2026 11:49

(PLO)- Từ ngày 6 đến ngày 8-3, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) chính thức khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM (30-3-1996 – 30-3-2026).

Chuỗi hoạt động được mở đầu bằng Team building dành cho toàn thể viên chức và người lao động của trường, đây không chỉ là một sự kiện gắn kết tập thể mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời chia sẻ tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

Trong khuôn khổ chương trình đồng diễn, sáng ngày 7-3, gần 500 viên chức, người lao động và cựu sinh viên, học viên trường đang sinh sống, công tác tại tỉnh Khánh Hòa đã tham gia xếp hình logo Kỷ niệm 50 năm và đồng diễn Flashmob trên nền nhạc truyền thống của trường.

Tập thể ULAW xếp hình logo kỉ niệm 50 năm.

Team building có sự tham gia của toàn thể viên chức, người lao động Trường ĐH Luật TP.HCM.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM chia sẻ: 50 năm qua, từ một cơ sở tiền thân khiêm tốn ULAW đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt để ngày hôm nay trở thành một trường đại học trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật.

Trường đã có những phát triển mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Uy tín và thương hiệu Trường ĐH Luật TP.HCM đã được định vị là một trường đại học uy tín trong nước và quốc tế.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM phát biểu tại chương trình. Ảnh: NTCC

Với truyền thống và những thành tựu của ULAW 50 năm qua, trong giai đoạn tới, ULAW sẽ tiếp tục phát triển bền vững theo hướng đa ngành, liên lĩnh vực. Trong đó, pháp luật được xác định là lĩnh vực trọng điểm. Đồng thời, ULAW sẽ trở thành một đại học định hướng nghiên cứu và đại học số; chuyển đổi số mạnh mẽ trong các hoạt động quản lý, đào tạo và nghiên cứu của trường.