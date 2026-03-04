Nhiều phòng bị niêm phong, hàng trăm học sinh ở Huế phải đi học nhờ 04/03/2026 16:16

(PLO)- Một trường Tiểu học ở Huế phải niêm phong nhiều phòng học vì hệ thống mái gỗ bị xuống cấp nghiêm trọng, hàng trăm học sinh được bố trí học tạm thời tại cơ sở trường đại học, cao đẳng lân cận.

Do dãy nhà cấp 4 bị mối mọt tấn công nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ, Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (TP Huế) đã phải niêm phong khẩn cấp và mượn phòng học tại các trường đại học, cao đẳng lân cận để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nguy cơ đổ sập vì mối mọt

Bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa, TP Huế) xác nhận nhà trường đã niêm phong bảy phòng học và hai phòng chức năng thuộc dãy nhà cấp 4 của trường.

Nhiều phòng học bị niêm phong do xuống cấp nghiêm trọng tại phần mái.

Theo lãnh đạo nhà trường, nguyên nhân của việc niêm phong khẩn cấp này xuất phát từ tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại phần mái của dãy nhà.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hệ thống xà gồ, rui mè bằng gỗ đã bị mối mọt tấn công nặng nề, kết cấu bị hư hại nghiêm trọng.

Cụ thể, các cấu kiện gỗ không còn đảm bảo khả năng chịu lực, tiềm ẩn nguy cơ sập bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của giáo viên và học sinh.

Trước tình hình trên, ngay từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhà trường đã chủ động báo cáo hiện trạng lên UBND phường Thuận Hóa. Đồng thời, một đơn vị tư vấn cũng đã đánh giá, khuyến cáo không tiếp tục dạy và học ở các phòng nói trên.

Hơn 250 học sinh phải đi học ké

Bà Nguyễn Ngọc Minh Trang cho biết để duy trì việc học, sau khi nhận được báo cáo của trường, UBND phường Thuận Hóa đã quan tâm, liên hệ và nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị giáo dục đóng trên địa bàn.

Bảy phòng học bị niêm phong khiến 250 học sinh được bố trí học tạm thời tại trường Đại học Y Dược và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Hiện khoảng 250 học sinh (gồm toàn bộ năm lớp khối 2 và hai lớp khối 3) đã được bố trí sang học tạm thời tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Bà Trang cho biết việc chuyển các em học sinh sang học tạm tại hai cơ sở trên là giải pháp tối ưu nhất hiện nay để đảm bảo tiến độ chương trình năm học 2025-2026.

Được biết, dãy phòng học này đã có tuổi đời hơn 20 năm. Dù hàng năm nhà trường đều trích ngân sách để xử lý mối mọt nhưng không thể giải quyết dứt điểm do kết cấu gỗ đã quá cũ.

UBND phường Thuận Hóa đang khẩn trương lập đề án, thẩm định và bố trí kinh phí để thực hiện đại tu, sửa chữa phần mái trong thời gian sớm nhất.