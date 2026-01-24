Vụ trần thạch cao nhà trường sập làm học sinh bị thương: Phụ huynh cho biết sẽ kiện ra toà 24/01/2026 09:24

(PLO)- Phụ huynh ở Nghệ An tuyên bố sẽ kiện trường mầm non sau vụ sập trần thạch cao làm bé 22 tháng tuổi bị thương, để lại sẹo trên mặt.

Chiều 23-1, chị Bá Thị Khánh Linh (trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) cho biết gia đình sẽ khởi kiện Cơ sở mầm non độc lập Song Phan 2 ra tòa án để yêu cầu bồi thường, sau vụ trần thạch cao của trường sập, rơi trúng con chị là cháu H.N.K.V. (22 tháng tuổi).

Cháu H.N.K.V bị thương phải nằm viện cấp cứu, điều trị.

“Hai bên không thể thống nhất việc bồi thường, hỗ trợ cho con. Gia đình buộc phải nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi cho cháu”- chị Linh nói. Theo chị Linh, ngày 19-5-2025, gia đình đưa con nhập học tại Cơ sở mầm non độc lập Song Phan 2.

Đến ngày 31-10-2025, trong giờ ngủ trưa, trần thạch cao của cơ sở bất ngờ sập, rơi trúng một số học sinh, trong đó có cháu H.N.K.V.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, chị Linh nhận được cuộc gọi từ giáo viên thông báo con đang được cấp cứu. Cháu bé sau đó được đưa vào một bệnh viện tư nhân, rồi chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Hình ảnh học sinh bị thương ở vùng mặt do trần thạch cao sập.

Theo hồ sơ điều trị, cháu được chẩn đoán chấn động não, đa chấn thương vùng mặt, bị sứt một phần thân răng, vùng mặt phải khâu hai lớp với gần 30 mũi.

“Nhìn con phải gây mê, phẫu thuật và khâu chi chít trên mặt, vợ chồng tôi rất đau lòng”-chị Linh chia sẻ.

Trong quá trình cháu điều trị tại bệnh viện, theo gia đình, nhà trường có qua lại thăm hỏi, hỗ trợ sinh hoạt, đồng thời hứa sẽ tiếp tục đồng hành trong việc thăm khám, điều trị sẹo cho cháu sau này. Tin tưởng vào thiện chí đó, gia đình không trình báo công an hay khởi kiện ngay.

Tuy nhiên, sau khi cháu xuất viện, chị Linh cho biết nhà trường không chủ động liên hệ, kể cả khi cháu đến lịch tái khám.

Gần một tháng sau, khi tìm hiểu về việc điều trị sẹo, gia đình được tư vấn đây là “thời gian vàng” để thăm khám, đánh giá tổn thương, nên đã chủ động liên hệ nhà trường để làm việc.

Theo sắp xếp, gia đình cùng đại diện nhà trường đưa cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Bác sĩ tư vấn, do cháu còn nhỏ nên chưa thể can thiệp thẩm mỹ, cần chờ từ 5–6 năm, thậm chí đến khi đủ 18 tuổi mới đánh giá chính xác mức độ co kéo sẹo và khả năng can thiệp.

Do giữa nhà trường và phụ huynh không thống nhất được sự hỗ trợ cho cháu K nên vừa qua chị Linh đăng tải thông tin lên trang cá nhân để “bảo vệ quyền lợi cho con”.

Ngay sau khi xuất hiện video “sập trần thạch cao tại trường mầm non” thì chiều 22-1, Phòng Văn hoá Xã hội phường Vinh Phú đã có buổi làm việc với Chủ cơ sở mầm non độc lập Song Phan 2 và vợ chồng chị Linh.

Camera ghi lại thời điểm sập trần thạch cao.

Theo biên bản làm việc, tổng chi phí cấp cứu, điều trị mà nhà trường đã chi trả cho cháu H.N.K là 16,25 triệu đồng. Nhà trường đề xuất bồi thường thêm 20 triệu đồng để bồi dưỡng sức khỏe.

Trong khi đó, gia đình đề nghị mức 150 triệu đồng, bao gồm chi phí dự kiến điều trị thẩm mỹ lâu dài và tổn thất tinh thần. Do chênh lệch lớn, hai bên không đạt được thỏa thuận.

Phía nhà trường cho rằng mức 20 triệu đồng là bồi thường tinh thần, đồng thời khẳng định chỉ chịu trách nhiệm đối với các vấn đề có chỉ định y khoa cụ thể. Gia đình không đồng ý với quan điểm này. Kết luận buổi làm việc, Cơ sở mầm non độc lập Song Phan 2 giữ nguyên đề xuất bồi thường 20 triệu đồng. Gia đình cháu H.N.K.V không chấp nhận.

Theo chị Linh: “Vết sẹo trên mặt con có thể theo cháu cả đời. Không thể thỏa thuận được, chúng tôi quyết định khởi kiện để tòa án phân xử”.