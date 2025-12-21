Từ vụ 15 năm đi kiện đòi nhà: Trường hợp nào được hoãn cưỡng chế thi hành án? 21/12/2025 10:05

(PLO)- Theo chuyên gia, trong trường hợp xét thấy cần thiết phải hoãn thi hành án để tránh những hậu quả khó khắc phục, người có thẩm quyền sẽ gửi văn bản đề nghị cơ quan THADS hoãn thi hành án.

Như PLO đã đưa tin, vào ngày 18-12, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM tạm dừng buổi cưỡng chế giao nhà giữa người phải thi hành án là bà Huỳnh Thị Minh Thư, bà Trần Minh Phương, ông Huỳnh Quang Lộc và người được thi hành án là ông Huỳnh Hưng Lợi (73 tuổi, người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ; hiện cư ngụ tại phường Bình Thạnh, TP.HCM).

Việc cưỡng chế thi hành án phải tạm dừng do vào tối 17-12, THADS TP.HCM nhận được văn bản của VKSND Tối cao về việc đề nghị tạm dừng cưỡng chế THADS trong thời gian 1 tháng.

Việc đề nghị tạm dừng cưỡng chế để VKSND Tối cao nghiên cứu, giải quyết đơn đề nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đơn của người phải thi hành án.

Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc thắc mắc, trong trường hợp nào cơ quan thi hành được ra thông báo hoãn cưỡng chế thi hành án?

Ths Hồ Quân Chính

Ths Hồ Quân Chính, Trưởng bộ môn Đào tạo các chức danh THADS tại Cơ sở TP.HCM của Học viện Tư pháp, cho biết Điều 48 Luật THADS quy định việc hoãn thi hành án có nhiều trường hợp, gồm:

Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của tòa án; chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định; đương sự đồng ý hoãn thi hành án; hoãn theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của tòa án...

Thủ trưởng cơ quan THADS là người có thẩm quyền ra quyết định hoãn thi hành án khi có căn cứ trên. Thời gian ra thông báo hoãn và thời gian hoãn thi hành án thì tùy vào từng trường hợp cụ thể để Thủ trưởng cơ quan THADS quyết định.

Trường hợp VKSND Tối cao đề nghị cơ quan THADS hoãn thi hành án với lí do xem xét đơn yêu cầu giám đốc thẩm là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật THADS. Việc này nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được nếu thi hành án mà sau này giám đốc thẩm tuyên hủy bản án.

Cũng theo khoản 2 Điều 48 Luật THADS, việc xem xét đơn yêu cầu giám đốc thẩm của bên phải thi hành án không tự động dẫn tới hoãn thi hành án, mà phụ thuộc vào người có thẩm quyền kháng nghị xét thấy có cần thiết yêu cầu Cơ quan THADS hoãn thi hành án hay không.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết phải hoãn thi hành án để tránh những hậu quả khó khắc phục thì người có thẩm quyền kháng nghị như VKSND Tối cao, tòa án... sẽ gửi văn bản đề nghị cơ quan THADS hoãn thi hành án để xem xét giám đốc thẩm theo pháp luật.

Theo quy định thì nếu yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị đến trước ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã ấn định thì cơ quan THADS phải ra quyết định hoãn ngay.

Trường hợp cơ quan THADS nhận yêu cầu hoãn thi hành án ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã ấn định thì Thủ trưởng cơ quan THADS có quyền quyết định hoãn khi xét thấy cần thiết.