Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị xem lại đề xuất UBND cấp xã kiểm tra hoạt động luật sư 12/03/2026 14:49

(PLO)- Theo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cần xem xét thêm về quy định UBND cấp xã kiểm tra hành chính về tổ chức và hoạt động luật sư.

Ngày 12-3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

3 nhóm chính sách

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đặng Kim Hoa, cho biết Luật Luật sư (sửa đổi) tập trung vào 3 nhóm chính sách lớn.

Chính sách 1 là xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề của luật sư. Chính sách này tập trung xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và chuyên môn giỏi để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Chính sách 2 là phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và chủ trương phát triển kinh tế tư nhân.

Chính sách này hướng tới mục tiêu phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, chuyên nghiệp, gắn liền với an ninh quốc gia và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện về cơ chế chính sách, môi trường thông thoáng cho luật sư, tổ chức hành nghề luật sư phát triển, đồng thời khuyến khích việc nội địa hóa các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

Chính sách 3 là đổi mới quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, thực hiện phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số; nâng cao năng lực, trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

Chính sách này tập trung nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước kết hợp với phát huy vai trò tự quản của tổ chức nghề nghiệp luật sư thông qua chuyển đổi số và phân cấp mạnh mẽ.

Dự thảo Luật tập trung vào 3 nhóm chính sách lớn. Ảnh: Hoàng Huy

Nhiều kiến nghị từ Liên đoàn luật sư Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà đánh giá nội dung trong dự thảo Luật bám sát Hiến pháp 2013, đặc biệt là các quy định về quyền con người, quyền công dân trong tư pháp và quyền bào chữa; thống nhất với pháp luật hiện hành về tố tụng, doanh nghiệp, đầu tư và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng LS và phát huy vai trò tự quản.

Ông Đỗ Đức Hồng Hà đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm sâu sắc hơn báo cáo đánh giá tác động, trong đó phân tích kỹ lưỡng tác động đối với luật sư và tổ chức hành nghề, đồng thời làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn khi lựa chọn các phương án chính sách mới. Ông cũng cho rằng cần nghiên cứu để phân định hợp lý, khoa học giữa mô hình quản lý nhà nước và cơ chế tự quản nghề nghiệp; thiết kế các quy chuẩn chặt chẽ về tiêu chuẩn, đào tạo và cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh Đặng Bá Bắc đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ nội hàm, tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn “bản lĩnh chính trị vững vàng” theo hướng cụ thể, có thể kiểm chứng, tránh quy định mang tính khái quát, khó áp dụng trong thực tiễn.

Tiêu chuẩn này cần gắn với đào tạo, bồi dưỡng, kỳ thi cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, hạn chế áp dụng cơ chế đánh giá lại trong quá trình hành nghề nếu không thật sự cần thiết; làm rõ ranh giới giữa “dịch vụ pháp lý” của luật sư với các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải, trọng tài theo pháp luật chuyên ngành để tránh chồng chéo…

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đào Ngọc Chuyền đề nghị làm rõ nội dung: “Tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; hình thành cơ chế có điều kiện cho phép viên chức được hành nghề luật sư” trong chính sách 1. Theo ông Chuyền, chủ thể thực hiện chính của Chính sách 1 phải là Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề và các luật sư…

Về Chính sách 2, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị làm rõ nội dung “khuyến khích việc nội địa hóa các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam”; bổ sung nội dung trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội-nghề nghiệp luật sư vào mục tiêu của Chính sách 3.

Đối với nội dung giao UBND cấp xã thực hiện việc kiểm tra hành chính về tổ chức và hoạt động của luật sư phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, địa diện Liên đoàn cũng cho rằng cần phải trao đổi thêm vì UBND cấp xã hiện nay mới sáp nhập, đang có rất nhiều việc cấp thiết hơn phải làm, trong khi phạm vi hoạt động của luật sư khá rộng, từ trung ương đến địa phương…

Phát biểu Kết thúc Hội nghị, thay mặt Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của đại biểu; xin ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến.