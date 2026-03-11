Những gửi gắm của cử tri phường An Phú Đông đến các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI 11/03/2026 15:06

(PLO)- Các ứng viên ĐBQH cam kết thực hiện các mong mỏi, gửi gắm của người dân; dù trúng cử hay không trúng cử vẫn thực hiện tốt chức trách hiện nay của mình.

Sáng 11-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú Đông, TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và ứng viên đại biểu HĐND TP khóa XI.

Trong đó, 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại tổ bầu cử số 10 tham gia buổi tiếp xúc gồm: bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM; ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và ông Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Đại học Y Dược TP.HCM.

Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, phát biểu về chương trình hành động tại buổi tiếp xúc. Ảnh: YC

Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý

Tại buổi tiếp xúc, phát biểu về chương trình hành động, Luật sư Hà Hải cho biết ông sẽ chú trọng về công tác xây dựng pháp luật. Hiện nay, đối tượng được trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý còn hạn chế; những người yếu thế như những người di cư lại không thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý.

Luật sư Hà Hải cho biết tại diễn đàn Quốc hội các khóa trước, ĐBQH-Luật sư Trương Trọng Nghĩa đã phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của người dân; quan tâm đến công tác trợ giúp pháp lý, an sinh xã hội không chỉ ở Việt Nam. Vì vậy, ông Hà Hải mong muốn các cử tri tiếp tục ủng hộ ông là người "kế thừa" Luật sư Nghĩa thực hiện những mục tiêu vì người dân.

Cạnh đó, theo ông Hà Hải, việc quy định mỗi tỉnh, thành chỉ có một Trung tâm Trợ giúp pháp lý khiến người dân ở xa gặp khó khăn hơn để tới được Trung tâm Trợ giúp pháp lý. Vì vậy, ông Hà Hải cam kết sẽ cùng các luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đến với từng người dân. Ông sẽ đồng hành cùng phường, cùng doanh nghiệp ở địa phương để hoạt động trợ giúp pháp lý sâu sát, hiệu quả.

Quang cảnh buổi tiếp xúc. Ảnh: YC

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày chương trình hành động với cam kết thực hiện 2 nội dung:

Thứ nhất, với cương vị là người đứng đầu Sở Tư pháp TP.HCM, bà sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Thứ hai là ngành tư pháp có đội ngũ bổ trợ tư pháp là các luật sư, công chứng viên, giám định viên…; bà sẽ tập trung để nâng cao chất lượng đội ngũ này để giúp đỡ, hỗ trợ cho người dân, hạn chế các rủi ro pháp lý. Và những người dân khó khăn có thể liên hệ Trung tâm trợ giúp lý thuộc Sở Tư pháp TP.HCM để được tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí.

Cử tri tâm đắc vấn đề hỗ trợ pháp lý cho người nghèo

Trình bày về mong muốn gửi đến các ứng viên, cử tri Phạm Thị Kim Đào (khu phố 22) tâm đắc với chương trình hành động hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, người yếu thế của luật sư Hà Hải. Bà mong muốn ông Hà Hải có thể góp ý đối với những chính sách còn nghẽn như quy định về bảo hiểm, mong quan tâm hơn nữa đối với những người yếu thế như người nghèo, người có công, người già…

Cử tri Lê Văn Vui (khu phố 57) cũng gửi tâm tư đến ứng viên Hà Hải là làm sao để việc phổ biến pháp luật thực sự đến được với công nhân, người lao động nhập cư có thu nhập thấp trên địa bàn TP.HCM, trong đó có phường An Phú Đông; chứ không chỉ dừng lại ở hội thảo hoặc tuyên truyền hình thức. Ông Vui còn quan tâm đến kế hoạch kết nối hơn 10.000 luật sư tại TP.HCM, các tổ chức xã hội và công đoàn để hỗ trợ pháp lý cho người lao động mà ông Hà Hải đề ra.

Cử tri đặt câu hỏi với ứng cử viên ĐBQH-luật sư Hà Hải. Ảnh: YC

Một số cử tri khác cũng đề nghị quan tâm cơ sở vật chất của trường học, y tế ở vùng sâu vùng xa, cơ sở hạ tầng giao thông, các quy định về xây dựng, đất đai...; quan tâm đến nhóm người yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, người nghèo…

Đặc biệt, các cử tri mong muốn các ứng viên nếu trúng cử phải thực hiện được những chương trình hành động mà mình đưa ra, lời nói đi đôi với hành động để biến phường An Phú Đông ngày càng phát triển; để nếu lần sau các ứng cử viên này tiếp tục được ứng cử thì cử tri sẽ tiếp tục ủng hộ.

Luật sư Hà Hải (đứng) cùng 4 ứng viên ĐBQH. Ảnh: YC

Trả lời cử tri, ứng viên Hà Hải cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 3 điểm nghẽn lớn nhất cần tháo gỡ là thể chế, hạ tầng và nhân lực. Về nhân lực, cần tập trung xây dựng chất lượng nguồn nhân lực. Ông cho rằng giáo dục hóa, dạy nghề, các kỹ năng mềm rất quan trọng nên chương trình hành động của ông đều có.

Ông cũng ủng hộ xây dựng đa ngành ở các trường đại học và việc di dời các trường đại học ra ngoài khu trung tâm, để các trường học đủ tầm đủ lực đào tạo nên các sinh viên chất lượng. Ông cũng sẽ lưu ý về hạ tầng, ùn ứ giao thông, ô nhiễm…đây là những vấn đề thuộc an sinh xã hội cần sự quan tâm.

Cạnh đó, cái ông quan tâm, gần gũi với công việc luật sư của ông là thể chế, đó là pháp luật còn chồng chéo, cách hiểu còn khác nhau... Nếu được là ĐBQH, ông sẽ góp ý để sửa đổi các quy định nhằm tháo gỡ các vướng mắc của người dân.

Về vấn đề bảo hiểm, theo ông Hải người dân mua bảo hiểm nhưng quyền lợi chưa được đảm bảo. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ các cơ quan bảo hiểm không làm hết trách nhiệm, nghĩa vụ của họ. Vì vậy, cần sửa đổi các quy định liên quan đến bảo hiểm để các công ty bảo hiểm phải thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Về việc làm sao để phổ biến pháp luật đến người dân, ông Hải cho biết nên sửa đổi Luật Phổ biến pháp luật, giáo dục. Cạnh đó, ông cho biết các luật sư sẽ đồng hành cùng phường sẽ phổ biến giáo dục đến 8 trường cho các con em và đến từng khu phố.

Về hoạt động trợ giúp pháp lý, ông sẽ tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, sẽ phối hợp cùng hội phụ nữ, hội cựu chiến binh… ở phường để thực hiện tốt công tác này. Cạnh đó, ông sẽ góp ý để sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý để mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Cuối buổi tiếp xúc, đại diện cho các ứng viên ĐBQH, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng các ứng viên ĐBQH sẽ thực hiện hết các trách nhiệm của mình, giữ vững đạo đức và thực hiện các mong mỏi, gửi gắm của người dân; dù trúng cử hay không trúng cử vẫn thực hiện tốt chức trách hiện nay của mình.