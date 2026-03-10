Gửi gắm của cử tri xã đảo Thạnh An đến ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI 10/03/2026 15:47

(PLO)- Cử tri tại xã đảo Thạnh An. TP.HCM gửi gắm đến các ứng cử viên các vấn đề như chăm lo đời sống người dân, thêm các biện pháp mạnh trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí...

Ngày 10-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh An, TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Những người ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7 gồm: ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM; bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; bà Trần Thị Kim Oanh, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, giảng viên cao cấp Trường Đại học Tài chính - Marketing; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Ứng cử viên vui mừng trước sự phát triển của xã đảo Thạnh An

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM, đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của xã đảo Thạnh An.

Theo ông Lê Văn Đông, xã đảo Thạnh An là quê hương cách mạng giàu nghĩa tình, người dân trên đảo rất đoàn kết, gắn bó, yêu thương lẫn nhau; tình hình an ninh trật tự, quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững. Các chỉ số kinh tế - xã hội tại đảo đều phát triển, với 16 chỉ tiêu đều đạt, trong đó 8 chỉ tiêu đã vượt...

Các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: SONG MAI

Ông Lê Văn Đông cho biết với hơn 30 năm công tác trong ngành kiểm sát, trong đó có 14 năm giữ cương vị lãnh đạo VKS cấp tỉnh, tham gia nhiều tổ chức xã hội... ,ông sẽ tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; giải quyết nghiêm minh, hiệu quả các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Trên tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau", ông Đông cùng VKSND Thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 205 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công trên địa bàn.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, cho biết bà đã có hơn 31 năm công tác trong cơ quan tư pháp, trong đó có 25 năm trực tiếp tham mưu cho UBND TP.HCM... Bà cam kết sẽ thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giám sát việc thi hành pháp luật, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống...

Người dân tại xã đảo Thạnh An xem thông tin của các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TP. Ảnh: SONG MAI

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, cho rằng nhiều thanh niên tại xã đảo Thạnh An hiện nay phải đi làm xa và không thể chăm sóc gia đình. Trong khi đó, tại địa phương, sinh kế chủ yếu là đánh bắt thủy sản, làm muối... nên việc thu hút nhà máy sản xuất, chế biến còn nhiều khó khăn.

Ông Tuấn khẳng định sẽ nỗ lực nêu ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện vấn đề này nhằm tạo thêm giá trị cho sản phẩm địa phương, thu hút đầu tư, giữ chân người lao động để họ vừa có sinh kế, vừa có điều kiện chăm sóc gia đình; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ứng cử viên Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, cam kết nỗ lực, đồng hành và gắn bó mật thiết với cử tri Thành phố, đặc biệt tại địa bàn nơi ứng cử như xã đảo Thạnh An.

Ông Mạnh cam kết sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền.

Người dân tại xã đảo Thạnh An đến tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: SONG MAI

Bà Trần Thị Kim Oanh, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, giảng viên cao cấp Trường Đại học Tài chính - Marketing, cho rằng về quản trị công và cải cách thủ tục hành chính, cần người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Không chỉ "đúng quy trình" mà phải giải quyết nhanh, gọn và hiệu quả, để người dân bớt đợi chờ.

Bà Trần Thị Kim Oanh cũng nêu đề xuất mở rộng tín dụng vi mô và các kênh cho vay vốn nhỏ với lãi suất hợp lý. Giúp người dân hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do... có điều kiện phát triển sinh kế, tạo việc làm tại chỗ. Đi kèm mở các lớp tư vấn quản lý tài chính, đào tạo nghề... giúp người dân vươn lên bằng chính sức mình và thoát nghèo bền vững.

Cử tri xã đảo Thạnh An gửi nhiều kỳ vọng

Sau khi lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri Lê Hồng Phúc khẳng định các ứng cử viên đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm đối với sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Cử tri Lê Hồng Phúc cho biết ông đặc biệt gửi gắm các ứng cử viên về vấn đề liên quan đến cù lao Phú Lợi hiện vẫn nằm trong ranh rừng phòng hộ, khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi sửa chữa nhà cửa, không thể thực hiện các quyền thế chấp, tặng cho tài sản...

Cử tri Phúc mong rằng nếu các ứng cử viên trúng cử, sẽ có tiếng nói đến với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người dân xã đảo.

Cử tri phát biểu ý kiến gửi gắm đến các ứng cử viên. Ảnh: SONG MAI

Cử tri Nguyễn Hồng Huỳnh cho rằng Quốc hội nói chung và Ngành tư pháp nói riêng cần tiếp tục có những biện pháp mạnh mẽ hơn trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.

Cử tri Huỳnh cũng phản ánh hiện khu vực ấp Thiềng Liềng có khoảng 300 ha ruộng muối nằm trong ranh rừng phòng hộ, nên người dân không thể vay vốn, chuyển nhượng hay cải tạo đất... Người dân tại đây sản xuất muối thủ công trong nhiều năm qua, thu nhập thấp và đời sống gặp nhiều khó khăn.

"Người dân mong các đại biểu nếu trúng cử cần có các đề xuất, kiến nghị với Thành phố và các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn cho người dân, để người dân có điều kiện đầu tư sản xuất" - cử tri Huỳnh nói.

Ngoài ra, việc đi lại của người dân tại đảo Thiềng Liềng còn nhiều trở ngại, cử tri Huỳnh đề xuất nghiên cứu mở tuyến phà từ Cần Giờ - Thạnh An và Thạnh An - Thiềng Liềng để thuận tiện hơn cho người dân.

Cử tri Nguyễn Văn Hồng đã bày tỏ nhiều kỳ vọng vào Dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Theo cử tri này, hiện nay nguồn lợi đánh bắt thủy sản ngày càng cạn kiệt, thu nhập của người dân thấp, nhiều lao động phải rời xã đi tìm việc ở nơi khác... Cử tri mong dự án sớm được triển khai để tạo thêm việc làm cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân tại xã đảo Thạnh An tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: SONG MAI

Cử tri Nguyễn Văn Đệ cũng đề nghị quan tâm nhiều hơn đến đời sống văn hóa - xã hội của người dân xã đảo Thạnh An. Cần có thêm các chương trình học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đưa các đoàn biểu diễn về phục vụ người dân thông qua các dịp lễ hội... nhằm nâng cao đời sống tinh thần.