Bộ Tư lệnh TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với xã đảo Thạnh An 08/02/2026 06:35

(PLO)- Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các cơ quan tổ chức khám, tư vấn và điều trị các bệnh về mắt miễn phí cho người dân; tổ chức gian hàng phở 0 đồng, chợ xuân 0 đồng- lan tỏa yêu thương, cắt tóc 0 đồng

Ngày 7-2, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng Công an TP.HCM, Bộ đội Biên phòng TP và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình 'Tết quân dân' tại xã đảo Thạnh An.

Bộ Tư lệnh TP tặng quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ, người dân ở xã đảo Thạnh An. Ảnh: HỮU TÂN

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa, tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân xã đảo; quan tâm, tri ân các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biển, đảo của TP yên tâm công tác; đồng thời góp phần để Nhân dân xã đảo đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa. Ảnh: HỮU TÂN

Mở đầu chuỗi hoạt động là lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ấp Thạnh Hòa). Sau đó, khai mạc Chương trình 'Tết quân dân' tại Trường Mầm non xã Thạnh An.

Người dân hớn hở khi được hỗ trợ mang quà về nhà. Ảnh: HỮU TÂN

Hàng loạt hoạt động chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn cũng được thực hiện.

Chương trình đã tổ chức khám, tư vấn và điều trị các bệnh về mắt miễn phí cho người dân; tổ chức gian hàng phở 0 đồng, chợ xuân 0 đồng- lan tỏa yêu thương, cắt tóc 0 đồng.

Đồng thời tổ chức các trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật mừng xuân; khánh thành công trình văn hóa - thể dục thể thao tại tuyến đường liên ấp Thạnh Bình - Thạnh Hòa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân xã đảo.

Hàng loạt hoạt động chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn cũng được thực hiện. Ảnh: HỮU TÂN

Sau các hoạt động thăm hỏi, chương trình tổ chức ăn tết cùng ngư dân và nhân dân xã đảo, tạo không khí sum vầy, gắn kết giữa lực lượng vũ trang với người dân địa phương. Chương trình khép lại bằng đêm nghệ thuật và trao giải các hội thi vào buổi tối cùng ngày.

Những phần quà nghĩa tình lan tỏa tình cảm, trách nhiệm của đất liền đối với xã đảo Thạnh An. Ảnh: HỮU TÂN

Thông qua chương trình 'Tết quân dân', Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, an sinh xã hội; lan tỏa tình cảm, trách nhiệm của đất liền đối với xã đảo Thạnh An.

Những phần quà nghĩa tình cùng sự quan tâm chân thành sẽ góp phần củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đảo xa đón một mùa Xuân Bính Ngọ 2026 ấm áp, an vui và trọn vẹn nghĩa tình.