Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Sang: Phòng chống tham nhũng không có vùng cấm 02/03/2026 15:50

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, khẳng định phòng chống tham nhũng, lãng phí không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý bất kỳ ai nếu phạm tội.

Ngày 2-3, tại UBND xã Tân Nhựt, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 13 và HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 40 đã tiếp xúc với cử tri các xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Lợi.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Đơn vị bầu cử số 13 gồm các ứng viên ĐBQH: ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Lâm Việt Hải (Thượng tọa Thích Phước Nguyên), Phó Tổng Thư ký Hội đồng trị sự – Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Tại hội nghị, cử tri Dương Bảo Thông (xã Tân Nhựt) bày tỏ quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Ông cho rằng việc này phải được đảm bảo toàn diện. Xã hội ổn định, bình yên thì cử tri mới an tâm phát triển kinh tế.

Các cử tri xã Tân Nhựt xem chương trình hành động của các ứng viên. Ảnh: LÊ THOA

Đặt câu hỏi trực tiếp đến ứng cử viên Nguyễn Thanh Sang, cử tri Thông hỏi: "Ông sẽ có giải pháp gì tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn TP?".

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Thanh Sang nhìn nhận với một siêu đô thị như TP.HCM, công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là việc rất quan trọng, được đặt lên hàng đầu.

Về phòng chống tham nhũng, lãng phí, ông Sang khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc xử lý bất kỳ ai nếu phạm tội sẽ thực hiện với phương châm không ngừng, không nghỉ đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Về phòng chống tội phạm, ông Sang cho biết sẽ chú trọng tội phạm ma túy bởi đây là hiểm họa tiền đề của các loại tội phạm khác. “Tôi sẽ theo dõi, đôn đốc các ngành chức năng trong công tác đấu tranh đối với tội phạm ma túy trong năm 2026 và các năm tiếp theo để kéo giảm đi đến không còn ma túy trong năm 2030”, ông Sang nói.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, trả lời cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Ngoài ra, ông cũng tập trung thúc đẩy đấu tranh vấn nạn hàng giả, nhất là thuốc và thực phẩm. Đồng thời, ông sẽ đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng để bảo vệ người dân.

Trong chương trình hành động, ông cam kết sẽ luôn liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Ông chủ động tham gia đề xuất xây dựng pháp luật và các quyết sách phù hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giữ vững kỷ cương pháp luật…

Ông cũng cho biết sẽ thẳng thắn đối thoại, tiếp thu ý kiến cử tri, chủ động xử lý, phản ánh những vấn đề xã hội quan tâm như: ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, hàng giả, an sinh xã hội, chăm sóc y tế, giáo dục. Ông nhấn mạnh yêu cầu kéo giảm tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, xây dựng môi trường sống văn hóa, an toàn.

Với vai trò là Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đấu tranh các loại tội phạm. Trong đó, tập trung vào tội phạm ma túy; đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm và kịp thời giải quyết khiếu nại, bức xúc kéo dài.