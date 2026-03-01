Thủ tướng yêu cầu đưa cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh vào khai thác từ tháng 3-2026 01/03/2026 20:13

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã thăm các hộ dân trong khu tái định cư và kiểm tra dự án cao tốc ở Đắk Lắk.

Chiều 1-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ kiểm tra dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thăm các gia đình tại khu tái định cư được xây dựng trong chiến dịch Quang Trung.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo với Thủ tướng về tiến độ dự án. Ảnh: HỒNG LOAN

Phải hoàn thành cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh trong tháng 3-2026

Báo cáo với Thủ tướng, đại diện Ban Quản lý dự án 85- chủ đầu tư dự án thành phần Quy Nhơn- Chí Thạnh, cho biết đến nay nhiều gói thầu tại dự án đã đạt 93- 99% giá trị hợp đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các địa phương, nhà thầu đã tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu, đưa khối lượng thực hiện dự án tiệm cận hoàn thành.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, thi công ba ca, bốn kíp; đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào khai thác trong tháng 3-2026.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động. Thủ tướng yêu cầu phải rà soát kỹ toàn bộ hệ thống cầu, hầm, nền đường, taluy…không để xảy ra sai sót, khiếm khuyết.

Thủ tướng trao quà, động viên công nhân thi công tại công trình. Ảnh: HỒNG LOAN

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh thủ tục, khẩn trương thi công, sớm đưa các trạm dừng nghỉ vào hoạt động. Thủ tướng lưu ý việc đầu tư trạm dừng nghỉ phải theo hướng hiện đại, tích hợp các dịch vụ thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng khai thác, tạo thêm không gian phát triển dịch vụ cho địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong giải quyết các vướng mắc phát sinh; sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan để bảo đảm đủ điều kiện đưa dự án vào vận hành an toàn, thông suốt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã động viên, tặng quà chủ đầu tư, đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công.

Thủ tướng thăm người dân tái định cư sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại khu tái định cư thôn Quảng Đức, xã Tuy An Nam được xây mới trong chiến dịch Quang Trung.

Thủ tướng thăm hỏi, trao quà cho người dân trong khu tái định cư. Ảnh: HỒNG LOAN

Báo cáo với Thủ tướng, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết khu tái định cư này được triển khai trên diện tích 3 ha, quy hoạch 50 lô đất ở, mỗi lô 250 m2 nhằm tạo chỗ ở mới cho 36 hộ dân khu vực bị sạt lở tại thôn Vĩnh Xuân.

Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành khu tái định cư không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở trước mắt mà còn tạo nền tảng để người dân yên tâm lao động, ổn định sinh kế, phát triển kinh tế lâu dài.

Thủ tướng nói quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư; đồng thời hai xã Tuy An Tây và Tuy An Nam phối hợp để sớm xây dựng trường học, bảo đảm điều kiện học tập cho con em nhân dân.

Tại khu tái định cư, Thủ tướng đã trực tiếp đến thăm các hộ gia đình, lì xì cho trẻ em, người cao tuổi. Thủ tướng động viên bà con tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất mới, xây dựng khu tái định cư đoàn kết, an toàn, không có tệ nạn xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.