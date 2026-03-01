Đắk Lắk trước ngày hội lớn: Cử tri gửi gắm gì vào các ứng cử viên? 01/03/2026 12:40

(PLO)- Cử tri tỉnh Đắk Lắk rất kỳ vọng vào những ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong đợt bầu cử ngày 15-3 tới đây.

Những ngày này, không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở Đắk Lắk đã lan tỏa đến khắp các thôn, buôn.

Cử tri gửi gắm nhiều kỳ vọng

Hiện Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã công bố công khai danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để cử tri nắm bắt.

Người dân phường Ea Kao tìm hiểu các thông tin liên quan bầu cử. Ảnh: T.H

Ngoài ra, các tài liệu liên quan đến quy định bầu cử, danh sách ứng cử viên cũng được niêm yết công khai tại hội trường các thôn, buôn, tổ dân phố. Thông tin còn được phát tận tay và truyền tải linh hoạt qua nhiều hình thức để cử tri tham gia bầu cử đúng luật.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tỉnh có 25 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI (bầu 15 đại biểu); 141 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI (bầu 84 đại biểu).

Bà Hyam Bkrông (buôn Tơng Jú, phường Ea Kao) cho biết những ngày qua bà luôn theo dõi thông tin liên quan ứng cử viên và công tác bầu cử trên địa bàn. Hiện bà đã nhận được danh sách ứng cử viên tại tổ bầu cử của mình.

Theo bà Hyam, sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có lợi thế lớn về du lịch, kinh tế, văn hóa. Bà hy vọng cuộc bầu cử sẽ chọn ra những người ưu tú, xứng đáng để phát huy lợi thế vốn có, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, người dân no ấm.

“Chúng tôi rất kỳ vọng vào những người trúng cử. Hy vọng họ sẽ có những hành động thiết thực, giúp quê hương phát triển toàn diện về mọi mặt”, bà Hyam chia sẻ.

Còn ông Y Én Niê, Trưởng buôn Jang Lành (xã Buôn Đôn), cho biết ông đã phát đầy đủ tài liệu và niêm yết danh sách ứng cử viên tại hội trường buôn để cử tri theo dõi.

Bà con buôn Ea Bông đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử. Ảnh: T.H

Ông Y Én tin tưởng ngày hội toàn dân bầu cử sắp tới sẽ thành công tốt đẹp, chọn được những người có đức, có tài.

“Tôi cũng như bà con hy vọng các đại biểu được chọn sẽ thực sự đại diện cho tiếng nói chính đáng của nhân dân địa phương, giúp đất nước phát triển, người dân ấm no”, ông Y Én nói.

Ông Chíu Phi Hồng, Trưởng thôn Đồng Tâm (xã Ea M’Droh), cho biết bà con đang nghiên cứu chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn. Ông Hồng hy vọng chọn trúng những đại biểu đủ uy tín để nói lên tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

“Thông tin về cuộc bầu cử ngày 15-3 đã được phổ biến rộng rãi đến từng hộ dân. Mong rằng các đại biểu được nhân dân ‘chọn mặt gửi vàng’ sẽ hết mình vì đất nước”, ông Hồng chia sẻ.

Chuẩn bị kỹ từng phần việc

Bà Lang Thị Son, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Ia Lốp, cho biết những ngày qua lực lượng chức năng đã đến từng cụm dân cư phát tờ rơi, phổ biến quy định bầu cử. Đến nay, người dân trên địa bàn đã nắm rõ quy định và thông tin về các ứng cử viên.

Danh sách ứng viên được niêm yết công khai để cử tri theo dõi. Ảnh: T.H

Ông Phạm Công, Bí thư Đảng ủy xã Ea Rốk, cho biết Ban Chỉ đạo bầu cử xã vừa họp nhằm đánh giá tiến độ chuẩn bị, yêu cầu rà soát kỹ từng phần việc.

Hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất của xã cơ bản hoàn tất với 40 hòm phiếu tại 20 tổ bầu cử. Việc phát thẻ cử tri, chuẩn bị phiếu bầu và tập huấn nghiệp vụ kiểm phiếu đang được triển khai đúng tiến độ.

Cờ, hoa được trang trí dọc các tuyến phố tại Buôn Ma Thuột tạo khí thế rộn ràng. Ảnh: T.T

“Chúng tôi đã rà soát chặt chẽ từng khâu, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân”, ông Công cho hay.