19 lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức kinh tế ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 28/02/2026 12:06

(PLO)- Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG là một trong 19 lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức kinh tế ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Vừa qua, HĐND TP.HCM đã công bố danh sách 208 ứng viên ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 42 đơn vị bầu cử. Danh sách công bố có 19 lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức kinh tế ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ tới.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG, là một trong số 19 lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức kinh tế tham gia ứng cử.

Ứng viên Lê Hồng Minh, 48 tuổi, quê ở Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn VNG, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 19 gồm các phường Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận. Đơn vị này có 5 ứng viên, sẽ bầu 3 đại biểu.

Chủ tịch VNG tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, vào Đảng ngày 10-10-2014.

Ứng viên Lê Hồng Minh, 48 tuổi, quê ở Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn VNG, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 19 gồm các phường Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận. Ảnh: THUẬN VĂN

Ứng viên ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ tới còn có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp có quy mô lớn như: ông Phạm Trung Kiên, Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC. Ảnh: LÊ ÁNH

Ở khối bất động sản – xây dựng có ông Cao Thanh Lương, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình; ông Dương Kim Quân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons.

Trong lĩnh vực tài chính có ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Tổ chức Tài chính vi mô CEP. Lĩnh vực điện lực, khối doanh nghiệp nhà nước có ứng viên Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).

Ở khối doanh nghiệp công ích có ứng viên: Dương Hồng Nhân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty cấp nước Sài Gòn- TNHH MTV; Lê Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM.

Lãnh đạo chủ chốt các doanh nghiệp, công ty tham gia ứng cử còn có các ứng viên: Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DICERA Holdings; Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương; Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư U&I; Trần Thành Trọng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sáng Ban Mai; Mục sư Trần Thanh Truyện, Chủ tịch Công ty cổ phần Giáo dục Forward Venture VN.

Nhóm giám đốc gồm các ứng viên: Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền; Đinh Văn Sum, Giám đốc Công ty TNHH Song Thành La; Trần Ngọc Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương (đơn vị y tế tư nhân); Liêu Thị Kim Phượng, Giám đốc HTX Nông nghiệp Vườn Lan Việt; Hồ Hoàng Kha, Giám đốc HTX Bưởi da xanh Sông Xoài.

Ngoài các lãnh đạo trực tiếp quản lý đơn vị kinh tế nêu trên, danh sách ứng cử còn có một số ứng viên là Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp.

Đó là các ứng viên: Bà Phan Thị Diễm Quỳnh, Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở công ty TNHH Nội thất Mê Kông; Huỳnh Thị Anh Đào, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn.

Ứng viên Sương Thái Hòa, Phó trưởng phòng hành chính - công nghệ thông tin, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Vũ Hoàng Minh; Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM.

Ứng viên Lê Văn Sự, Phó phòng thí nghiệm cơ học đất và vật liệu xây dựng, bí thư chi đoàn công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình 625, phường Hiệp Bình; Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP.HCM; Nguyễn Việt Trường An, Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM; Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Danu Vina…