Bộ Công an khảo sát xây Trường liên cấp do CAND quản lý tại Cần Thơ, hướng tới trẻ em hoàn cảnh khó khăn 27/02/2026 17:31

(PLO)- Bộ Công an khảo sát xây Trường liên cấp do CAND quản lý tại Cần Thơ, hướng tới trẻ em hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an ninh gắn với an sinh xã hội.

Ngày 27-2, đoàn công tác Bộ Công an làm việc với Công an TP Cần Thơ về phương án xây dựng Trường phổ thông liên cấp nội trú tại trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ), nhằm cụ thể hóa chủ trương gắn bảo đảm an ninh với an sinh xã hội, tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường.

Ngày 27-2, tại Công an TP Cần Thơ, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc về việc xây dựng Trường phổ thông liên cấp nội trú do lực lượng CAND quản lý.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, việc thành lập trường nhằm thực hiện Kế hoạch 22 của Đảng ủy Công an Trung ương về gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn với an sinh xã hội; hỗ trợ nhóm người yếu thế, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chủ trương này quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về bảo đảm an ninh con người, với yêu cầu “lựa chọn đúng – triển khai nhanh – làm đến nơi đến chốn – đo lường bằng kết quả”.

Đoàn công tác đi khảo sát điều kiện cơ sở vật chất tại trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng cũ

Qua khảo sát sơ bộ, tại một địa bàn thuộc thị xã Vĩnh Châu (cũ) có khoảng 400 học sinh hoàn cảnh khó khăn là người đồng bào Khmer trong năm học 2023-2024. Trên cơ sở đó, Văn phòng Bộ Công an phối hợp Công an các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu phương án thành lập trường tại TP Cần Thơ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm việc với Công an TP Cần Thơ về xây dựng trường phổ thông liên cấp nội trú tại trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng cũ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho rằng việc lựa chọn TP Cần Thơ xây dựng trường thể hiện ý nghĩa nhân văn; đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai bảo đảm tiến độ.

Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục, phấn đấu ra mắt Trường phổ thông nội trú liên cấp vào ngày 30-4-2026 và bắt đầu tuyển sinh vào cuối tháng 8-2026.