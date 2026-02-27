Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn và ông Nguyễn Sỹ Hiệp làm Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương 27/02/2026 17:07

(PLO)- Bộ Chính trị đã điều động, phân công, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Chiều 27-2, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã diễn ra Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bộ Chính trị cũng có quyết định về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng ông Nguyễn Kim Sơn và ông Nguyễn Sỹ Hiệp. Ảnh: CTV

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh ông Nguyễn Kim Sơn và Nguyễn Sỹ Hiệp là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực nghiên cứu, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Ông mong muốn các hai tân Phó Trưởng Ban sẽ tiếp cận nhanh với công việc, phát huy kinh nghiệm thực tiễn công tác, năng lực, sở trường của mình đóng góp vào mục tiêu chung, đoàn kết, chung tay gắn bó cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định cho ông Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: CTV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiếp cận công việc nhanh, phát huy sở trường, kinh nghiệm của mình trong công tác.

Ông Sơn bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của tập thể Bộ GD&ĐT trong thời gian qua và mong muốn được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo Ban và cán bộ của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong thời gian tới.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định cho ông Nguyễn Sỹ Hiệp. Ảnh: CTV

Tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Sỹ Hiệp cũng khẳng định sẽ luôn tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cầu thị, hoàn thiện bản thân, tiếp cận nhanh nhất công việc được giao để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Ban.

Ông Hiệp mong nhận được sự quan tâm của tập thể lãnh đạo Ban, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công cũng như nhiệm vụ chung của Ban.