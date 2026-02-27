Cần Thơ: Xây dựng cơ chế thu hút nhân lực y tế chất lượng cao 27/02/2026 11:45

(PLO)- Không chỉ xây dựng cơ chế thu hút nhân lực y tế chất lượng cao, nhiều đãi ngộ với người làm việc ở y tế cơ sở, Cần Thơ còn hướng đến điều trị chuyên sâu, là tuyến cuối cùng của vùng ĐBSCL.

Ngày 27-2, Sở Y tế TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2026).

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đã thông tin về 10 định hướng phát triển ngành trong năm 2026. Trong đó, đáng chú ý là ngành sẽ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó là xây dựng cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ ban đầu đối với bác sĩ, nhân viên y tế về công tác tại tuyến cơ sở, gắn với cam kết làm việc lâu dài. Cụ thể như ưu tiên đầu tư điều kiện làm việc, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ đời sống (nhà ở, đi lại, phúc lợi gia đình, chăm sóc sức khỏe) để nhân lực yên tâm công tác.

Đồng thời tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, luân phiên tuyến trên và quy hoạch thăng tiến nhằm giữ chân nhân lực bền vững. Áp dụng đãi ngộ tài chính phù hợp, gồm phụ cấp đặc thù, thu nhập tăng thêm và thưởng theo hiệu quả, gắn với khen thưởng, tôn vinh và xây dựng môi trường làm việc thân thiện, ổn định.

Bốn cá nhân nhận danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú tại buổi Lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế, năm 2026, ngành tiếp tục đầu tư phát triển các bệnh viện chuyên khoa theo hướng chuyên sâu. Cụ thể, Bệnh viện Tim mạch tiếp tục triển khai các kỹ thuật can thiệp mạch máu thần kinh, mạch máu ngoại biên và can thiệp tim bẩm sinh, từng bước mở rộng danh mục kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Đối với lĩnh vực ung bướu, hoàn thành các thủ tục mua sắm hai máy xạ trị cho Bệnh viện Ung Bướu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức lễ khai trương hệ thống máy xạ trị thứ nhất vào ngày 15-3-2026, góp phần nâng cao năng lực điều trị ung thư cho khu vực ĐBSCL. Đồng thời, khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ quy mô 500 giường.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ phấn đấu thực hiện ca ghép thận đầu tiên trong tháng 3-2026.

Ngoài ra, năm 2026 ngành y tế sẽ tập trung toàn lực xây dựng đề án tổng thể phát triển ngành y tế theo hướng chuyên sâu, hiện đại từng bước khẳng định vai trò trung tâm, là tuyến cuối của vùng ĐBSCL theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo UBND TP, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cống hiến to lớn của ngành y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bà Điệp cũng chúc mừng bốn thầy thuốc vinh dự được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, chúc mừng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được tặng Huân chương Lao động hạng 3, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Lãnh đạo TP đề nghị ngành y tế tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh…

Bên cạnh đó, phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, xây dựng một số chuyên khoa mũi nhọn; Tăng cường y tế dự phòng; Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế giỏi chuyên môn, sáng y đức, vững bản lĩnh, tận tâm phục vụ; Chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên y tế, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ y, bác sĩ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài…

Ba cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba tại buổi Lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Nhân dịp này, có bốn cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; ba cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; một cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 24 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.