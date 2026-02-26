Cần Thơ: Yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục tái khởi động Dự án BV Ung bướu 26/02/2026 12:07

(PLO)- Theo báo cáo của Sở Y tế, dự kiến dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) sẽ tái khởi động vào ngày 2-3-2026.

Ngày 25-2, UBND TP Cần Thơ có công văn gửi giám đốc các sở Y tế, Tài chính, Xây dựng về việc khẩn trương thực hiện hoàn thành thủ tục để tái khởi động, hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện (BV) Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) trong năm 2026.

Sở Y tế dự kiến dự án BV Ung bướu 500 giường tái khởi động ngày 2-3-2026. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao cho Sở Y tế (chủ đầu tư) có trách nhiệm khẩn trương làm việc với đơn vị Tư vấn Quản lý dự án, các nhà thầu, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục để tái khởi động Dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu 500 giường và hoàn thành dự án trong năm 2026. Thời hạn hoàn thành thủ tục và triển khai thi công ngoài công trường là ngày 27-2-2026.

Cùng với đó xây dựng kế hoạch chi tiết và lập sơ đồ theo dõi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong tháng 2-2026. Định kỳ hằng tuần báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, gửi về Sở Tài chính và UBND TP để theo dõi. Đồng thời, định kỳ hằng tháng tham mưu báo cáo (Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP) gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu thực hiện theo đúng nội

dung và hạn định yêu cầu.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành và đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu kiện toàn Tổ công tác hỗ trợ thủ tục cho dự án và Quy chế hoạt động của Tổ công tác, gửi Sở Nội vụ thẩm định theo quy định…

Chủ tịch UBND TP giao giám đốc hai Sở Tài chính, Xây dựng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2026.

Trước đó, ngày 24-2, Sở Y tế đã có báo cáo gửi UBND TP về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường).

Theo đó, Sở này cho biết đã tổ chức nhiều cuộc họp với Liên danh nhà thầu và các đơn vị có liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Hợp đồng EPC.

Đến nay, các bên đã cơ bản thống nhất nội dung ký phụ lục gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng ngày 7-8-2017 giữa Sở Y tế TP với liên danh nhà thầu để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

“Các thành viên của Liên danh nhà thầu đang khẩn trương ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thực hiện và gửi về Sở Y tế trước ngày 27-2-2026. Dự kiến dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) sẽ tái khởi động từ ngày 2-3-2026” – báo cáo của Sở Y tế nêu.