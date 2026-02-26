Bộ Công an hoàn thành tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID 26/02/2026 11:32

(PLO)- Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết Bộ Công an đã xây dựng chức năng đồng bộ thông tin người ứng cử để hiển thị công khai trên ứng dụng VNeID, đồng thời hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID.

Sáng 26-2, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ đã thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử và các quy định chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, của Thủ tướng.

Cụ thể, ngay từ sớm, Bộ Công an đã ban hành chỉ thị và các văn bản liên quan triển khai 50 công tác trọng tâm, giao trách nhiệm rõ cho từng đơn vị địa phương để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Trên cơ sở đó, Công an các địa phương đã phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối và ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào bầu cử.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: QH

Đấu tranh, vô hiệu hóa hàng nghìn nguồn tin chống phá

Về kết quả, theo Thứ trưởng Bộ Công an, mọi tình hình an ninh trật tự liên quan công tác bầu cử đều được nắm chắc, các đối tượng được quản lý chặt chẽ. Các nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự tại các địa bàn chiến lược được kiểm soát tốt.

Cạnh đó, công tác rà soát xác minh nhân sự ứng cử được tập trung triển khai đúng quy định, bám sát quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử. Bộ đã kịp thời tham mưu phối hợp với Hội đồng Bầu cử Quốc gia, kiến nghị Ủy ban bầu cử các cấp xử lý những trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh truyền thông được triển khai quyết liệt.

"Đến thời điểm hiện nay, đã kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa hàng nghìn nguồn tin trên không gian mạng có hoạt động chống phá, bôi nhọ, hạ uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công kích hoạt động thực thi pháp luật của cơ quan chức năng chống phá bầu cử…" - Thượng tướng Nguyễn Văn Long thông tin.

Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Công an đã ban hành quy định về khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID trong lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri, triển khai phần mềm quản lý cử tri.

Đến nay đã có 3.320/3.321 đơn vị cấp xã phường ứng dụng phần mềm vào công tác lập danh sách cử tri (trừ đặc khu Hoàng Sa). Các đơn vị đã phân cử tri về các khu vực bỏ phiếu trên hệ thống phần mềm cho trên 73,5 triệu cử tri đủ điều kiện, đạt tỉ lệ 99,48%.

Số cử tri chưa được cập nhật chủ yếu do cử tri đã mất nhưng gia đình chưa thực hiện thủ tục khai tử hoặc trường hợp đang trong quá trình điều chỉnh nơi bỏ phiếu.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QH

Ứng dụng VNeID trong công tác bầu cử

Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội triển khai kết nối trang thông tin bầu cử với hệ thống định danh và xác thực điện tử tích hợp đăng nhập bằng tài khoản VNeID từ 17-12-2025, đến nay đã có trên 220.000 lượt đăng nhập.

Bộ cũng thực hiện kết nối trang thông tin bầu cử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để người ứng cử có thể khai thác thông tin tự động điền vào các mẫu kê khai. Đến nay đã nhận được trên 441.000 yêu cầu khai thác. Cạnh đó là xây dựng chức năng đồng bộ thông tin người ứng cử để hiển thị công khai trên ứng dụng VNeID.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, cơ quan này cũng ban hành hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác bằng điện tử và hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan bộ phận giúp việc của Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong xây dựng hoàn thiện văn bản hướng dẫn triển khai công tác bầu cử.

Qua triển khai các mặt công tác, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho biết đến nay có thể nói tình hình an ninh trật tự cơ bản được kiểm soát một cách chặt chẽ. Môi trường an ninh an toàn trên địa bàn cả nước được củng cố giữ vững và sẵn sàng cao nhất cho việc tổ chức bầu cử, không để bị động bất ngờ và không để xảy ra những sơ suất dù là nhỏ nhất.