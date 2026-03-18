Khánh Hòa công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh 18/03/2026 20:17

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa ban hành nghị quyết về việc công bố kết quả đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại từng đơn vị bầu cử.

Ngày 18-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nghị quyết về việc công bố kết quả đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại từng đơn vị bầu cử.

Các chiến sĩ Hải Quân bỏ phiếu bầu cử.

Theo đó, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 1,6 triệu cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 19 đơn vị bầu cử; tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,87%.

Tỉnh Khánh Hòa có 108 người ứng cử để bầu 67 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết của tỉnh Khánh Hòa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ (%/tổng số phiếu bầu hợp lệ) tại từng đơn vị bầu cử. Xem kết quả chi tiết TẠI ĐÂY.